Прокат авто в Одессе: на что обратить внимание при выборе

Сервис аренды авто в Украине стал популярным сравнительно недавно, но конкуренция среди компаний, предлагающих эту услугу, уже достаточно высока. Такая ситуация создает ряд неприятностей не только владельцам бизнеса, но и самим потребителям.

Конечно, широкое разнообразие предложений позволяет выбрать наиболее приятную стоимость услуги. Но это совершенно не гарантирует, что сама услуга окажется качественной, а компания-автопрокатчик – порядочной. Это касается любых регионов нашей страны, но в первую очередь под угрозой получения сомнительного сервиса оказываются потребители, прибывшие в курортные города Украины: например, в Одессу.

Чтобы сделать правильный выбор и наверняка не пожалеть о своем решении взять авто в аренду, стоит обращать внимание на некоторые моменты. О них нам рассказали в компании 7Cars, которая уже не первый год предоставляет машины напрокат в Одессе и других городах нашей страны.

Первоочередным пунктом для потребителя обычно выступает стоимость услуги, что не удивительно, особенно если речь идет о человеке, который ранее не пользовался арендой автомобиля. Выбирать, отталкиваясь только от цены, можно; но все-таки лучше учитывать технические характеристики и другие условия проката.

Изначально стоимость складывается из марки, модели и года выпуска машины. Что касается первых двух пунктов, то здесь выбор зависит только от ваших предпочтений и целей, для которых нужно авто. А вот по «возрасту» лучше выбирать как можно более новые машины: так снижается риск столкнуться с техническими неполадками.

Помимо этого, на цену влияют:

наличие страховки. Уточнить, какой именно вид страхования предлагают в компании, нужно обязательно. Лучше, чтобы это была полная страховка (КАСКО и ОСАГО), которая в состоянии обезопасить вас от любых непредвиденных расходов при возникновении страхового случая;

услуги водителя. Многие компании предлагают два вида аренды – с водителем или без него. Естественно, прокат ТС без водителя стоит на порядок дешевле. Но местный водитель может помочь освоиться в незнакомом городе, выбрать лучший маршрут и даже предоставить экскурсионное сопровождение, что в Одессе очень актуально;

скидки и акционные предложения. Обратите внимание на то, предлагает ли их компания. Зачастую можно сэкономить, забронировав машину заранее или заказав аренду на чуть более длительный срок, поскольку при этом тариф снижается.

Что еще следует учесть, чтобы не ошибиться с выбором?

Договор. Грамотно составленный и не содержащий двояких формулировок, этот документ может много сказать о серьезности и профессионализме компании.

Условия аренды. Все пункты договора следует читать предельно внимательно. Важны не только условия ограничения суточного пробега (за их превышение обычно полагается штраф), но и, например, возврата авто. Даже небольшая, на первый взгляд, задержка при возвращении в компанию может привести к переплате. Поэтому, находясь в Одессе, учитывайте, что большинство улиц центральной части города имеет одностороннее движение, и вам может понадобиться немного больше времени на дорогу до офиса прокатного салона.

Осмотр машины при выдаче клиенту. Добросовестный прокатчик обязательно даст вам возможность проверить автомобиль на наличие повреждений, не указанных в акте передачи-приема. А нечистый на руку – может утаить от вас дефекты авто, чтобы потом за них оштрафовать.

Размер франшизы. Это своего рода залог, который возвращается клиенту после окончания услуги, если не были нарушены ее правила. В зависимости от компании, эта сумма может отличаться. Стоит также помнить, что деньги на счет не всегда возвращаются моментально. Рассчитывайте свой бюджет таким образом, чтобы финансов в отпуске хватило до момента возврата франшизы.

Отзывы. Не менее важный пункт, на который стоит обращать внимание. Не поленитесь изучить отзывы не только на сайте компании, но и на различных форумах, в каталогах или соцсетях. Так вы получите больший шанс прочитать чье-то живое мнение, а не специально написанную в рекламных целях рекомендацию.

Таким образом, выгодно и безопасно арендовать автомобиль в Одессе не так уж и сложно, если учитывать ряд рекомендаций. Надеемся, что наши советы вам помогут!

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