Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

Не успели оглянуться – а уже конец года. Как он ощущается на нашем Привозе? Ну, конечно, спросом на… все.
Помидоры-синие-кабачки-огурцы…
Муж с женой оглядываются, заходя на Привоз. Женщина после молчания решительно выдает «вердикт»:
– Тот список, который мы приготовили для новогоднего стола, можно выбросить!
– Почему это?!
– А потому, что будем встречать Новый год за столом, где все по-летнему. Вот смотри: помидоры-огурцы-синие-кабачки… И цены не очень кусаются. Сделаем летний салат, нажарим кабачков с чесноком…
– А оливье?
– Никакого оливье. Все только летнее!
– Под елкой?
– Под елкой.
– А мандарины? Это же все традиции…
– Вместо мандаринов – виноград! Он и стоит почти как мандарины.
– Вот придумала… Может еще и погоду в сорок градусов жары «купишь»?
Так что с ценами на летнее и зимнее?
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Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 35-110 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 60-110 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 30-55 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 60-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 80-120 грн;
- хурма – 90-180 грн
- мандарины – 70-110 грн;
- апельсины – 70-110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 180-250 грн;
- творог – 80-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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