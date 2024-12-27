Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

Помидоры-синие-кабачки-огурцы…

Муж с женой оглядываются, заходя на Привоз. Женщина после молчания решительно выдает «вердикт»:

– Тот список, который мы приготовили для новогоднего стола, можно выбросить!

– Почему это?!

– А потому, что будем встречать Новый год за столом, где все по-летнему. Вот смотри: помидоры-огурцы-синие-кабачки… И цены не очень кусаются. Сделаем летний салат, нажарим кабачков с чесноком…

– А оливье?

– Никакого оливье. Все только летнее!

– Под елкой?

– Под елкой.

– А мандарины? Это же все традиции…

– Вместо мандаринов – виноград! Он и стоит почти как мандарины.

– Вот придумала… Может еще и погоду в сорок градусов жары «купишь»?

Так что с ценами на летнее и зимнее?

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Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 35-110 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 60-110 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 30-55 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 60-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 80-120 грн;

хурма – 90-180 грн

мандарины – 70-110 грн;

апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 180-250 грн;

творог – 80-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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