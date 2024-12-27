Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

Цены на Привозе в конце года: «покупаем все для летнего стола»

Не успели оглянуться – а уже конец года. Как он ощущается на нашем Привозе? Ну, конечно, спросом на… все.

Помидоры-синие-кабачки-огурцы…

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Овощи на декабрьском Привозе

Муж с женой оглядываются, заходя на Привоз. Женщина после молчания решительно выдает «вердикт»:

– Тот список, который мы приготовили для новогоднего стола, можно выбросить!

– Почему это?!

– А потому, что будем встречать Новый год за столом, где все по-летнему. Вот смотри: помидоры-огурцы-синие-кабачки… И цены не очень кусаются. Сделаем летний салат, нажарим кабачков с чесноком…

– А оливье?

– Никакого оливье. Все только летнее!

– Под елкой?

– Под елкой.

– А мандарины? Это же все традиции…

– Вместо мандаринов – виноград! Он и стоит почти как мандарины.

Виноград на Привозе в декабре

– Вот придумала… Может еще и погоду в сорок градусов жары «купишь»?

Так что с ценами на летнее и зимнее?

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Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 35-110 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 60-110 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 30-55 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.
Картошка на Привозе
На Привозе: картошка, капуста
Привоз: зелень и прочее
Овощные ряды Привоза
На Привозе: мандарины, хурма
Фрукты на Привозе
Яблоки и мандарины, одесский Привоз, декабрь 2024 г.
Яблоки на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 60-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 80-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн
  • мандарины – 70-110 грн;
  • апельсины – 70-110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 180-250 грн;
  • творог – 80-140 грн.
Одесские Привоз, цены на яйца
Молочный корпус Привоза
Брынза на Привозе

 

 

 

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Мясо на Привозе

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Рыбные ряды Привоза

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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