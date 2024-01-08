С аристократическим шармом: как выглядят старинные одесские двери после реставрации

Мы попали в дом по ул. Жуковского, 6 во время непогоды: дождя уже не было, но все уже замерзало, казалось, на глазах. К тому же, ветер… Может, потому и сразу не увидели флигель (их здесь несколько), которому повезло.

Но вот они, двери, которые получила новую жизнь. Как отмечают мастера команды «1000 дверей Одессы», которые дают новую жизнь старинным дверям, мы видим «небольшие и хорошенькие двери дома Э. Вассерман расположенные на улице Жуковского 6. С аристократическим шармом они снова стали украшением внутридворового флигеля жилого дома».

Фотографирую и понимаю, что двери, которые получила новую жизнь, установлены не сейчас. К тому же, мне об этом сообщил один из жителей этого дома. А вот информация о реставрации этих дверей появилась всего несколько дней назад. Поэтому смотрятся они уже не «как новенькие»: например, латунные вставки внизу двери вы можете и не заметить. Кстати, они предохраняют каблуки двери от повреждения…

Нельзя не согласиться с мастерами-реставраторами проекта: «внимание к деталям просто захватывает дух: от роскошного оттенка темного ореха до изящной и одновременно простой кованой решетки».

Как отмечают мастера, реставрированные исторические ручки — не просто металл, они — носители истории, которые были бережно восстановлены до их первобытного великолепия.

Что касается флигеля во дворе на Жуковского, 6, где мы любуемся этой дверью, то это один из флигелей Эстер Вассерман (стиль — эклектика, историзм) конца ХІХ-начала ХХ веков.

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