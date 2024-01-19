Цены на Привозе 19 января: мега-ребрышки и Анна с лимонами (фоторепортаж)

Январь прошел свой календарный экватор, погода отнюдь не зимняя, все напоминает позднюю осень, а Привоз себе живенько занимается вечным делом: торгует.
Психолог в мясном корпусе и где потерялась Анна
В мясном корпусе женщина смотрит на огромные кости.
— Вот не могу я на эти «останки» смотреть. Зачем их выставляют? Как в анатомке. Уже и мяса не хочу.
Ответ от услышавшего это веселого покупателя не заставил себя ждать:
— Во-первых, мясо, которое вы покупаете, тоже можно назвать «останками». У вас негативное мышление. Это не кости. Так… Назовем это мега-ребрышками. Это кто как видит…
Женщина:
— Ага, вот психологов мне еще в мясном корпусе не хватало…
Во фруктово-овощных рядах женщина ищет «Анну с лимонами»:
— У нее лучшие и дешевые лимоны. Вот тут Анна стояла.
Продавцы в ряду утверждают:
— Вы что-то перепутали. Никакая Анна здесь не стояла. Здесь мы. Всегда. Кстати, берите наши лимоны. Хорошие. И тоже дешевые.
Женщина на эти «хорошие и дешевые» даже не смотрит, продолжает спрашивать «за Анну с лимонами, которая куда-то подевалась»…
Подслушали, улыбнулись, теперь самое время рассказать о ценах на Привозе.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм):
- картофель – 20-30 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 60-100 грн;
- свекла – 20-25 грн;
- кабачки – 55-80 грн;
- огурцы – 70-150 грн;
- сладкий перец – 90-140 грн;
- баклажаны – 80-100 грн;
- капуста – 20-35 грн.
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 50-60 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 40-80 грн;
- мандарины – 25-90 грн;
- апельсины – 40-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза:
- яйца (десяток) – 42-80 грн;
- брынза – 160-220 грн;
- творог – 80-100 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 250-260 грн;
- телячья шея – 190-210 грн;
- ребра – 130-140 грн.
- антрекот – 190-200 грн;
Свинина:
- задняя часть -170-180 грн;
- шея – 180-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 170-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-210 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 160-230 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 70-90 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 80-130 грн.
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Фото: Мария Котова