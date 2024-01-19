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Цены на Привозе 19 января: мега-ребрышки и Анна с лимонами (фоторепортаж)

Цены на Привозе 19 января: мега-ребрышки и Анна с лимонами (фоторепортаж)

Январь прошел свой календарный экватор, погода отнюдь не зимняя, все напоминает позднюю осень, а Привоз себе живенько занимается вечным делом: торгует.

Психолог в мясном корпусе и где потерялась Анна

В мясном корпусе женщина смотрит на огромные кости.

Привоз 19.01. Котова

— Вот не могу я на эти «останки» смотреть. Зачем их выставляют? Как в анатомке. Уже и мяса не хочу.

Ответ от услышавшего это веселого покупателя не заставил себя ждать:

— Во-первых, мясо, которое вы покупаете, тоже можно назвать «останками». У вас негативное мышление. Это не кости. Так… Назовем это мега-ребрышками. Это кто как видит…

Женщина:

— Ага, вот психологов мне еще в мясном корпусе не хватало…

Во фруктово-овощных рядах женщина ищет «Анну с лимонами»:

— У нее лучшие и дешевые лимоны. Вот тут Анна стояла.

Привоз 19.01. Котова

Продавцы в ряду утверждают:

— Вы что-то перепутали. Никакая Анна здесь не стояла. Здесь мы. Всегда. Кстати, берите наши лимоны. Хорошие. И тоже дешевые.

Женщина на эти «хорошие и дешевые» даже не смотрит, продолжает спрашивать «за Анну с лимонами, которая куда-то подевалась»…

Подслушали, улыбнулись, теперь самое время рассказать о ценах на Привозе.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм):

Привоз 19.01. Котова
Привоз 19.01. Котова
Привоз 19.01. Котова
  • картофель – 20-30 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 60-100 грн;
  • свекла – 20-25 грн;
  • кабачки – 55-80 грн;
  • огурцы – 70-150 грн;
  • сладкий перец – 90-140 грн;
  • баклажаны – 80-100 грн;
  • капуста – 20-35 грн.
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

Привоз 19.01. Котова
Привоз 19.01. Котова
  • яблоки – 20-35 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 50-60 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 40-80 грн;
  • мандарины – 25-90 грн;
  • апельсины – 40-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза:

Привоз 19.01. Котова
Привоз 19.01. Котова
  • яйца (десяток) – 42-80 грн;
  • брынза – 160-220 грн;
  • творог – 80-100 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

 

Привоз 19.01. Котова
Привоз 19.01. Котова

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 250-260 грн;
  • телячья шея – 190-210 грн;
  • ребра – 130-140 грн.
  • антрекот – 190-200 грн;

Свинина:

  • задняя часть -170-180 грн;
  • шея – 180-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 170-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-210 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 160-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

Привоз 19.01. Котова

  • толстолобик – 70-90 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 80-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 12 января: самые дешевые мандарины и «странный» подчеревок

Фото: Мария Котова

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