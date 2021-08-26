Вопрос – ответ: какие долги могут перейти по наследству?

Традиционно, когда речь заходит о наследстве, наследники, как правило, рассчитывают на определенные материальные блага. Однако получить от умерших родственников можно также и финансовые проблемы в виде долгов.

В Министерстве юстиции напомнили, какие долги могут переходить наследникам.

Какие долги придется погашать?

Согласно нормам Гражданского кодекса, наследство получают близкие родственники, если наследодатель не оставил завещания. Получатель наследства, помимо материального состояния, должен также принять долги умершего и погасить их.

В частности, в наследство переходят такие финансовые обязанности:

по любым гражданско-правовым договорам (сюда входят, в том числе, договоры с банками или другими финансовыми учреждениями о получении кредита, ипотека, аренда жилья с дальнейшим выкупом и т.д.);

по возмещению материального ущерба, морального вреда, если есть решение суда, вынесенное при жизни наследодателя;

по выплате неустойки в виде штрафов и пени, присужденных судом при жизни наследодателя;

коммунальные долги, если наследнику досталась жилая недвижимость с такими долгами;

долги по налогам при наличии соответствующего судебного решения;

долговые расписки, если есть решение суда о необходимости выплаты долга;

расходы на содержание, присмотр, лечение, погребение наследодателя (но не больше, чем за три года).

Следует обратить внимание, что необходимо вернуть не только основной долг, но и проценты, штрафы и пеню, которые накопились за все это время. Если наследников несколько, то вся сумма долгов распределяется между ними поровну.

Что не передается по наследству?

Речь идет о тех долгах и обязанностях, которые были неразрывно связаны с личностью умершего человека. Например, если наследодатель обязался по договору выполнить работу как специалист. В этом случае наследники не должны выполнять эту работу, а договор считается прекращенным. Также не переходят по наследству и другие обязанности, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).

Важным моментом является тот факт, что долги, которые перешли по наследству, погашаются лишь в пределах стоимости наследственного имущества. Например, если человек унаследовал имущественных прав на 500 тысяч гривен, то только в пределах этой суммы надо выплачивать долги.

В том случае, если наследник отказывается погашать долги наследодателя, кредиторы могут подать на него в суд с требованием взыскать в натуре наследственное имущество у наследника в счет погашения долгов.

Если же получатель не желает оплачивать долги умершего, он может полностью (а не частично) отказаться от всего наследства. Такое право тоже предусмотрено Гражданским кодексом.

Ранее мы рассказывали о том, как не потерять право на наследство.