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Знай свои права: пять вопросов о сроках принятия наследства

Знай свои права: пять вопросов о сроках принятия наследства

Один из часто задаваемых нашими читателями вопросов – получение наследства. Ведь наследникам надо знать не только о том, как получить наследство, но и о том, что сделать это надо вовремя. В противном случае возникает масса нюансов, решение которых потребует и дополнительного времени, и дополнительных затрат. На самые важные вопросы мы ответим в этом материале.

Какой срок отведен для принятия наследства?

Общий срок для принятия наследства равен шести месяцам и начинает исчисляться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим. Если наследник в течение установленного срока не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его.

Что делать, если этот срок пропущен?

Если шестимесячный срок для принятия наследства пропущен по уважительным причинам, может быть установлен дополнительный срок для его принятия. Это может быть сделано с письменного согласия других наследников, принявших наследство (при их наличии), или на основании судебного решения. Иск об установлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства предъявляется по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части.

Какие причины пропуска срока для принятия наследства признаются уважительными?

В качестве уважительных причин в судебных инстанциях признаются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника при принятии наследства, в частности: длительная болезнь, пребывание длительное время за границей, отбывание наказания в местах лишения свободы, пребывание на срочной военной службе в Вооруженных силах Украины, неосведомленность наследника о наличии завещания и тому подобное.

К сведению

Правовые нормы получения наследства и отказа от него (в том числе в пользу другого лица) содержатся в Гражданском кодексе Украины. Общие положения о наследовании, в частности, изложены в главе 84.

Как доказать наличие уважительной причины?

Обычно судами принимаются во внимание преимущественно письменные доказательства – справки медицинских учреждений, справки о пребывании в командировке или за пределами Украины. А также – другие справки и документы, подтверждающие наличие обстоятельств, которые делали невозможным обращение наследника в нотариальную контору в установленные законом сроки.

Что будет, если наследник пропустит и дополнительный срок для принятия наследства?

Если суд своим решением определил наследнику дополнительный срок для принятия наследства, но он этим не воспользовался и не обратился к нотариусу с соответствующим заявлением, то в дальнейшем этот наследник не может снова ставить вопрос об определении ему еще одного дополнительного срока для принятия наследства.

Ольга Новикова

Подготовлено при помощи Регионального центра по предоставлению БВПП в Одесской области.

Фото: advokat-alliance.kh.ua

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