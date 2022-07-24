Как принять наследство в условиях военного положения?

Согласно статье 1221 Гражданского кодекса Украины, наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Но в условиях военного положения это не всегда возможно.

Как действовать в таких случаях, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Сейчас заявление о принятии наследства (или об отказе от него) можно подать любому нотариусу на территории Украины, несмотря на последнее место жительства наследодателя и на местонахождение недвижимости.

Если наследник находится за границей, он должен обратиться в консульство на территории страны пребывания или в дипломатическое представительство Украины. Эти ведомства, в том числе, выдают свидетельства о праве на наследство и удостоверяют завещания.

Также, находясь за границей, наследник может составить заявление и нотариально заверить подлинность подписи на нем. После этого заявление направляется по почте любому государственному или частному нотариусу на территории Украины по выбору наследника.

Фото: АиФ