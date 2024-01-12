Пострадали за любовь к Украине: этих одесситов расстреляло советское ЧК

Лев Ковальчук пострадал за украинский язык

Лев Ковальчук приехал в Одессу с родителями, когда ему было 11 лет. Здесь он получил образование и основал собственное учебное заведение — частное мужское училище. Преподавание в этом училище велось на украинском языке, была открыта первая в Одессе украинская театральная студия, где Лев Ковальчук преподавал декламацию. В 1905 году Ковальчук стал членом общества «Просвіта», а через несколько лет возглавил Украинский клуб. Он был членом Одесского украинского городского совета, выступал на сцене под псевдонимом Гайдук-Артемовский и преподавал украинский язык. В 1938 Ковальчуку предъявили обвинение в «антисоветской пропаганде», «контрреволюционной деятельности» и расстреляли.

Петра Дорошенко расстреляли вопреки распоряжению правительства

Петр Дорошенко происходил из известной казацкой семьи и был потомком украинских гетманов. По образованию он был врач, однако занимался не только медицинской деятельностью. Когда гетманом Украины был Павел Скоропадский, Дорошенко занимал в его правительстве пост министра культуры и был официальным преемником гетмана на случай его болезни или смерти.

Дорошенко очень много работал, и это стало причиной ухудшения его здоровья. Зимой 1919 года он уехал из Киева в Одессу, где собирался пройти лечение. Здесь летом 1919 года, его неожиданно арестовали. Друзья пытались помочь ему и попросили помощи у главы Совнаркома Христиана Раковского. Тот отправил телеграмму одесским чекистам с распоряжением не предпринимать никаких мер против Дорошенко без согласования с правительством. Однако то ли телеграмма опоздала, то ли одесские чекисты решили не выполнять распоряжение начальства, но 13 июля 1919 года Петра Дорошенко расстреляли.

Павел Часовников оперировал даже в заключении

Павел Часовников был известным и талантливым хирургом. Он окончил Новороссийский университет, получил звание профессора и вся его карьера была связана с нашим городом. Во время Второй мировой войны Часовников заведовал клиникой университета. По его инициативе был организован клинический госпиталь, куда принимали раненых с фронта, а после эвакуации медперсонала он практически один обслуживал больных и раненых.

Когда город был оккупирован румынами, Часовникова назначили ректором университета, причем весьма прозрачно намекнули, что не выполнить этот приказ он не может. После освобождения Одессы Часовников, как и многие другие профессора, принял румынское гражданство, так как опасался преследований. Однако в 1944 году профессор был арестован и вывезен на родину. 70-летнего хирурга приговорили к 25 годам заключения. Умер Часовников в 1954 году в Донецком лагере.

Владимира Анатру «подставили» чекисты

Владимир Анатра был потомком известного в Одессе рода итальянских негоциантов и промышленников. Окончил юридический факультет, знал шесть языков, работал в окружном суде, а также мировым судьей. После революции отказался покидать родину и остался в Одессе. Однако советская власть конфисковала все, что у него было. Анатра остался даже без работы, так как не был членом партии. Разрешения на выезд к родным ему не давали, зато предложили сопровождать за границу делегацию крестьян, якобы для переговоров. Так чекистами был инсценирован побег Анатры за границу. В 1926 году Владимир Анатра был арестован и подписал признание, что участвовал в заговоре против советской власти. Суд даже не стал опрашивать свидетелей, а сразу вынес постановление о расстреле. Анатра был расстрелян в Харькове в 1927 году.

Теофил Рихтер пострадал за общение с иностранцем

Теофил Рихтер родился в семье настройщика. Окончил Венскую консерваторию. В Одессе работал органистом в лютеранской кирхе и преподавал фортепиано в консерватории. Кроме этого, он занимался музыкой с детьми немецкого консула Пауля Ротта. Сведения о посещениях Теофилом Рихтером немецкого консульства фиксировались в НКВД. Вскоре музыканта арестовали, вменив ему в вину общение с иностранцами и то, что он якобы был агентом немецкой разведки. Видимость объективного следствия была соблюдена и в октябре состоялся «суд». Приговор гласил: «Приговорить Т. Рихтера к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества». Где был расстрелян Теофил Рихтер и где захоронен, до сих пор неизвестно.

Почему День политзаключенных отмечают 12 января?

12 января 1972 года были проведены массовые аресты украинской творческой интеллигенции — шестидесятников, правозащитников, диссидентов, представителей науки и духовенства. Были арестованы Иван Светличный, Василий Стус, Иван Дзюба, Вячеслав Черновол, Михаил Осадчий и многие другие, которых обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде». Все они попали в концлагеря в Мордовии и Сибири, некоторых отправили в психиатрические больницы. В память о них мы отмечаем День украинских политзаключенных именно 12 января.