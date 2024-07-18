Отмена перевода часов: неожиданные последствия для одесситов

16 июля Верховная Рада приняла закон об отказе от перехода на летнее время.

Документ устанавливает единое киевское время, соответствующее второму часовому поясу по шкале Всемирного координированного времени Украины UTC+2 (зимнее время).

Согласно закону, в этом году мы еще в последнее воскресенье октября переведем стрелки на зимнее время. И дальше уже перевода на летнее время с 2025-го не будет. По мнению авторов инициативы, это положительно повлияет на здоровье граждан, повысит их работоспособность и будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины.

Особенности времени в Украине

Украина переходит на «зимнее» и «летнее» время с 1981 года. Традиционно часы на зимнее время переводили, чтобы экономить электроэнергию и меньше пользоваться искусственным освещением. Ведь после дня осеннего равноденствия ночи становятся длиннее, а дни короче. Световой день уменьшается, поэтому перевод часов помогал немного его удлинить.

Между западом и востоком Украины 1316 км разницы. Именно поэтому страна и нуждалась во временном компромиссе, переводя часы.

Когда в Украине действует «летнее время», в Ужгороде зимой светает в 09:20. А заходит солнце в 17:38.

Что касается «зимнего времени», которое нам хотят оставить, то летом в Харькове солнце будет восходить в 03:25, а темнеть начнет уже в 19:47. Поэтому рабочая смена у многих будет заканчиваться уже затемно, и вечером придется тратить больше электроэнергии.

Что говорят об отмене летнего времени

Экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал закон об отмене летнего времени «откровенно вредительским и антиевропейским шагом».

«Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня.

Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время.

В-третьих – это откровенный разворот в этом вопросе от Евросоюза к России и странам Азии и Африки», – написал Вятрович.

Биолог Ольга Маслова называет тему перевода времени «сложной и дискуссионной»: «Украина огромная прекрасная страна, в которой на самом деле больше одной часовой зоны (пояса), но из двух зол стабильное киевское время без перехода на летнее – лучше».

«Сама процедура «дерганья стрелок» каждые полгода уже давно признана хронобиологами (специалистами по биологической ритмике) и исследователями сна не полезной, а для некоторых категорий людей даже вредной», – объясняет биолог.

«Летнее время» не выгодно экономически, считают специалисты. Больше всего от зимнего времени пострадают предприятия и государственные учреждения с четким графиком и номированным рабочим днем. Об этом — в сюжете ТСН.



Некоторые одесситы считают, что нужно было оставить «летнее время»: по-новому восход будет в 3:45 ночи, а вечером темнеть будет раньше, а это значит, что любителям отдохнуть после работы на пляже останется маленький кусочек дня.

«Глупцы! Нужно было оставить летнее время. А так зимой в центре страны в 16 часов уже темно. А на востоке еще раньше. Надо максимально эффективно использовать световое время. А сейчас летом люди будут ехать на работу на час позже, в жару», — комментирует новость в фейсбук «Одесской жизни» Юрий Карлович.

Отметим, раньше украинцы массово возмущались переводом часов на «летнее время», считая его вредным для здоровья, то сейчас, когда получили долгожданную его отмену, снова не удовлетворены.