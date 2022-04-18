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Николаев: пятые сутки без воды, в руинах, но не сломленный (фоторепортаж)

Николаев: пятые сутки без воды, в руинах, но не сломленный (фоторепортаж)

«Одесса – мама, Николаев – папа. Теперь с этим никто не поспорит»… Трудно не согласиться с этими словами одесского городского головы. Ведь уже почти два месяца этот город героически удерживает наступление путинских нацистов, обеспечивая в том числе и мирный сон одесситов.

Сейчас николаевцам очень непросто: город был не единожды обстрелян оккупантами и, к тому же, уже пятые сутки живет без воды. Но разве можно этим сломить дух нашего народа? Тем более что благодарные одесситы не оставили Николаев без поддержки.

«Одесская жизнь» представляет очередной цикл работ одесского фотографа Константина Либерова, побывавшего в этом героическом городе:

Николаев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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