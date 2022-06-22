По соседнему Николаеву нанесен массированный ракетный удар

Сразу семь крылатых ракет запустили рашисты по Николаеву и Николаевской области. Очевидцы сообщают о сильных взрывах и пожарах.

О том, что в город прилетело сразу семь крылатых ракет сообщил глава руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами,

— написал он в своем телеграм-канале.

О местах прилета, возможных жертвах и масштабах разрушений пока никакой информации нет. но уже известно, что помимо инфраструктурных объектов пострадали частные жилые дома, расположенные поблизости.

Позавчера, 20 июня, сильному ракетному обстрелу также подверглась и Одесса. В его результате был уничтожен склад продовольствия. Погиб один человек, сотрудник склада.

В украинских СМИ предполагают, что такие мощные обстрелы двух крупнейших южных городов Украины связаны с успехами вооруженных сил нашей страны на Юге: атакам на остров Змеиный, газодобывающие вышки в Черном море и продвижении в сторону оккупированного Херсона.