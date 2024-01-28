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Помощь ветеранам и волонтерам: где в Одессе получить бесплатную консультацию и оформить выплаты

Помощь ветеранам и волонтерам: где в Одессе получить бесплатную консультацию и оформить выплаты

В Одессе в Центре предоставления административных услуг уже четыре месяца работает «ВетеранХаб». Здесь бесплатно предоставляют административные и социальные услуги ветеранам Второй мировой войны, участникам АТО, защитникам Украины и волонтерам, противостоящим нынешней российской агрессии, а также членам их семей. «Одесская жизнь» выясняла, какие именно услуги можно получить бесплатно и кто их предоставляет.

Прием граждан в «ВетеранХабе» проводят не только специалисты ЦНАП, но также работники соцзащиты и Пенсионного фонда. Поэтому в одном офисе предоставляют весь комплекс административных и социальных услуг, юридическую защиту, а также консультации и советы специалистов по лечению, реабилитации, психологической помощи и трудоустройству. Среди них:

  • установление статуса лица с инвалидностью в результате войны, выдача удостоверения и продление его срока действия;
  • установление статуса участника войны или пострадавшего участника Революции Достоинства и выдача удостоверения;
  • вклеивание бланка-вкладыша в удостоверение УБД, лица с инвалидностью в результате войны II и III группы, которым исполнилось 85 лет и более;
  • безвозмездное захоронение (с сооружением надгробия) умерших (погибших) лиц, имеющих особые (в том числе трудовые) заслуги перед Родиной, а также участников боевых действий;
  • назначение ежегодной разовой помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований;
  • установление факта получения повреждений здоровья от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на фронте в связи с военной агрессией россии;
  • назначение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц, в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • назначение единовременной денежной помощи в случае инвалидности волонтера, полученной во время оказания помощи в зоне боевых действий, а также членам семьи, родителям волонтера, погибшего во время оказания помощи в районе боевых действий.

Уточнить время работы «ВетеранХаба» или записаться на прием к специалисту можно по телефонам:

  • 15-35
  • (048) 705-55-55

Офис находится в помещении Центра предоставления административных услуг по адресу: ул. Косовская, 2-д.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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