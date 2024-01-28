Допомога ветеранам і волонтерам: де в Одесі отримати безоплатну консультацію та оформити виплати

Прийом громадян у «ВетеранХабі» проводять не лише фахівці ЦНАПу, а й працівники соцзахисту та Пенсійного фонду. Тож в одному офісі надають увесь комплекс адміністративних і соціальних послуг, юридичний захист, а також консультації та поради фахівців щодо лікування, реабілітації, психологічної допомоги та працевлаштування. Серед них:

встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення та продовження його строку дії;

встановлення статусу учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності та видача посвідчення;

вклеювання бланка-вкладиша до посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, яким виповнилося 85 років і більше;

безоплатне поховання (зі спорудженням надгробка) померлих (загиблих) осіб, які мають особливі (зокрема трудові) заслуги перед Батьківщиною, а також учасників бойових дій;

призначення щорічної разової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;

встановлення факту отримання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на фронті у зв’язку з військовою агресією Росії;

призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб, відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

призначення одноразової грошової допомоги в разі інвалідності волонтера, отриманої під час надання допомоги в зоні бойових дій, а також членам сім’ї, батькам волонтера, який загинув під час надання допомоги в районі бойових дій.

Уточнити час роботи «ВетеранХабу» або записатися на прийом до фахівця можна за телефонами:

15-35

(048) 705-55-55

Офіс розташований у приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Косівська, 2-д.