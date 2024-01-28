Допомога ветеранам і волонтерам: де в Одесі отримати безоплатну консультацію та оформити виплати

В Одесі в Центрі надання адміністративних послуг уже чотири місяці працює «ВетеранХаб». Тут безоплатно надають адміністративні та соціальні послуги ветеранам Другої світової війни, учасникам АТО, захисникам України та волонтерам, які протистоять нинішній російській агресії, а також членам їхніх сімей. Одеське життя» з’ясовувало, які саме послуги можна отримати безоплатно і хто їх надає.
Прийом громадян у «ВетеранХабі» проводять не лише фахівці ЦНАПу, а й працівники соцзахисту та Пенсійного фонду. Тож в одному офісі надають увесь комплекс адміністративних і соціальних послуг, юридичний захист, а також консультації та поради фахівців щодо лікування, реабілітації, психологічної допомоги та працевлаштування. Серед них:
- встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення та продовження його строку дії;
- встановлення статусу учасника війни або постраждалого учасника Революції Гідності та видача посвідчення;
- вклеювання бланка-вкладиша до посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, яким виповнилося 85 років і більше;
- безоплатне поховання (зі спорудженням надгробка) померлих (загиблих) осіб, які мають особливі (зокрема трудові) заслуги перед Батьківщиною, а також учасників бойових дій;
- призначення щорічної разової допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань;
- встановлення факту отримання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на фронті у зв’язку з військовою агресією Росії;
- призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб, відповідно до Закону України«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- призначення одноразової грошової допомоги в разі інвалідності волонтера, отриманої під час надання допомоги в зоні бойових дій, а також членам сім’ї, батькам волонтера, який загинув під час надання допомоги в районі бойових дій.
Уточнити час роботи «ВетеранХабу» або записатися на прийом до фахівця можна за телефонами:
- 15-35
- (048) 705-55-55
Офіс розташований у приміщенні Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Косівська, 2-д.