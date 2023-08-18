Будут ли отключать свет в Одессе предстоящей зимой: подробности

По мнению экспертов нас ждет не менее сложная зима, чем предыдущая. Разрушенная энергосистема Украины полностью не восстановлена, проблемы с генерацией электричества никуда не делись, а энергетические объекты остаются приоритетными целями для российских ударов.

Прошлой зимой энергетическая инфраструктура Одесской области пострадала больше всего. Последствия массовых обстрелов энергетических объектов одесситы ощутили весной и даже летом, когда незаметные сначала повреждения перерастали в системные аварии и оставляли без света сотни потребителей. Что же будет зимой, когда потребление в системе существенно увеличится, а львиная доля проблем с генерацией и сетями никуда не исчезнет?

Вероятность того, что Россия снова будет атаковать энергетику Украины зимой 2023 года очень высока. Обстрелы инфраструктуры, аварийные отключения – все это снова может повторится в следущем осенне-зимнем периоде.

Уже сейчас эксперты советуют запасаться генераторами, павербанками и горючим. На случай аварийных ситуаций следует обеспечить автономное энергообеспечение домов, предприятий и объектов инфраструктуры.

Если у вас есть генератор, проведите его техосмотр и запаситесь горючим. То же касается мощных павербанков. Готовьтесь к тому, что эти вещи вам понадобятся. Вероятность такого сценария очень велика,

– предупреждает Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Сейчас есть время для подготовки и цены не так велики, как прошлой осенью. Следует обратить внимание на утепление домов. Надо готовиться спокойно и без паники,

– говорит исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Еще одной серьезной проблемой прошлой зимой были перебои с интернетом, в том числе мобильным. Единственным спасением в этой ситуации для одесситов стало подключение по оптоволокну с использованием технологии GPON. В этом случае интернет работает даже без света.

Прошлой зимой, из-за большого спроса на услугу, подключения приходилось ждать месяцами. Этой зимой ситуация может повториться. Зато сейчас в Одессе подключиться к интернету, который не зависит от отключений света, можно без очереди, да еще и со скидками. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

На сколько удалось восстановить энергосистему в Украине

Для того чтобы восстановить энергосистему после нескольких сотен обстрелов, власти Украины сообщили о плановых ремонтах электростанций и оборудования, необходимого для передачи производимой электроэнергии. Поэтому летом время от времени может возникать дефицит электроэнергии в системе, который покрывают благодаря импорту.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в Украине нет ни одной ТЭС или ГЭС, которая бы зимой не подверглась враждебным атакам.

Текущие ремонты делаем пятый месяц подряд: семь блоков сделали, еще столько же – в процессе. В 2023 году планируем привести в порядок 27 блоков ТЭС. Также нужно восстановить 1,4 ГВт генерирующих мощностей,

– сообщил он.

О восстановительных и плановых работах отчитывается и государственная компания «Укрэнерго».

Исполнительный директор ДТЭК рассказал, что компания производит плановые ремонты и восстановление поврежденных блоков теплоэлектростанций.

Текущие ремонты делаем пятый месяц подряд: семь блоков сделали, еще столько же – в процессе,

– говорит Дмитрий Сахарук.

Кроме того, в 2023 году, по его словам, планируется привести в порядок 27 блоков ТЭС и восстановить 1,4 гигаватта генерирующих мощностей.

Какова вероятность, что свет будут отключать снова

Сценарий с отключением электроэнергии этой зимой возможен. Все из-за высокого риска новых обстрелов. Даже если он не реализуется, украинцам стоит готовиться к худшему.

Потребление электроэнергии зимой возрастет, а значит будут проблемы с генерацией во время пиковых нагрузок.

По словам главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, самая большая проблема сейчас – отсутствие запаса прочности в сетях «Укрэнерго», а именно – на подстанциях компании.

Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен,

— считает народный депутат.

Если Запорожская АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения,

– говорит Харченко.

Дмитрий Сахарук также отмечает, что в следующий осенне-зимний период следует ожидать увеличения потребления света.

Эксперты сомневаются, что к началу отопительного сезона удастся восстановить хотя бы половину мощностей. На это есть объективные причины.

По словам директора Центра исследования энергетики Александр Харченко энергетическая часть готовится, ведется большая работа по восстановлению и высоковольтных сетей и генерации. Однако все сделать не удастся. Как бы мы ни старались, даже при наличии денег, сроки изготовления и доставки оборудования не позволят справиться к новому отопительному сезону.

Высоковольтная сеть будет восстановлена максимум на 30-40% по отношению к ее нормальному состоянию. На генерации работы ведутся, но очень ограниченным ресурсом, поэтому с угольной генерацией точно будут проблемы»,

– считает он.

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