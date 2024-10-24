Поліомієліт у будь-якій країні є загрозою для всіх дітей у всьому світі

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Чим небезпечний поліомієліт?

Поліомієліт (поліо) – це дуже небезпечне захворювання. Його спричиняє поліовірус, який вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу. У важких випадках – до смерті.

Якщо вірус потрапить на побутові предмети чи іграшки, то нещеплена дитина інфікується. Як правило, інфікування починається з брудних рук, через них і потрапляє до рота. Після цього розмножується у кишківнику.

Вірус може жити в зараженій слині або калі інфікованої дитини протягом багатьох тижнів. Із випорожненням інфікованого маляти вірус заражає воду та розповсюджується далі.

Близько 5% хворих помирають. В основному – через порушення дихання при паралічі дихальної мускулатури. В одного з 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.

Ліків проти поліомієліту не існує. Але йому можна ефективно запобігти за допомогою імунізації. Поліовакцина, застосована кілька разів, може захистити дитину на все життя.

Вакцинація важлива

Поліомієліт зазвичай вражає дітей віком до 5 років. Однак він може паралізувати чи навіть забрати життя дитини будь-якого віку, якщо вона не пройшла повний курс вакцинації.

Схема щеплень проти поліомієліту така:

1 доза – у 2 місяці;

2 доза – у 4 місяці;

3 доза – у 6 місяців;

4 доза – у 18 місяців;

5 доза – у 6 років;

6 доза – у 14 років.

Всього шість доз вакцини формують імунітет до поліомієліту до кінця життя.

Якщо ж ви з якихось причин пропустили щеплення, якнайшвидше надолужте їх! Для цього зверніться до свого сімейного лікаря або педіатра.

Поліомієліт залишається загрозою для українських дітей

Після випадків захворювання в 2015 та 2021 роках в Україні відновив роботу Національний Комітет Поліо Плюс Ротарі.

Україна входить до переліку 17 країн світу з ризиком спалаху поліо через низький рівень вакцинації – лише 63-65% дітей щеплені, хоча для колективного імунітету потрібно 95%. Нещодавно країна закупила 1,1 мільйона доз вакцин.

З 1985 року організація Ротарі Інтернешнл веде глобальну боротьбу з поліомієлітом разом із ВООЗ, ЮНІСЕФ та іншими організаціями. За 30+ років кількість випадків захворювань знизилася на 99,99%. Ротарі клуби України регулярно проводять заходи для підвищення обізнаності про важливість вакцинації та збору коштів на боротьбу з хворобою.

Якщо не продовжувати боротьбу з поліомієлітом, протягом 10 років у світі може виникати до 200 000 нових випадків щорічно. Хвороба в будь-якій країні становить загрозу для дітей в усьому світі.

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