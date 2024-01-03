Поиск работы или новая профессия: как в 2024 году государство помогает безработным

Украинцев хотят перевести на «удаленку»: названо условие Многие украинцы перешли на удаленную работу вместо ежедневных поездок в офис еще в период пандемии COVID-19. Но не исключено, что кому-то и сейчас придется работать только из дома. Кого это может коснуться? ПОДРОБНЕЕ

Работа в Украине: где платят от 60 тысяч гривен и больше? На рынке труда Украины, как и до войны, специалисты наблюдают наибольший спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями. ПОДРОБНЕЕ

Трудоустройство в Украине осенью-2023: что с вакансиями и где нужны люди Не дождавшись начала осени, рынок труда Украины начал новый этап обновления. Так, согласно исследованию портала Work.ua, в последний месяц лета 2023 года установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Но есть и антирекорд – конкуренции соискателей за работу. ПОДРОБНЕЕ