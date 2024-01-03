Поиск работы или новая профессия: как в 2024 году государство помогает безработным

Поиск работы может быть непростым делом, особенно сейчас. Но в Украине действует система государственной поддержки безработных, которая помогает с трудоустройством, изменением сферы деятельности и адаптацией к рынку труда. Какие возможности, в том числе финансовые, предлагают сегодня людям, потерявшим работу, корреспондент «Одесской жизни» спросил специалистов филиала Одесского областного центра занятости в Одессе.
— Кого чаще всего ищут одесские работодатели?
— Актуальными остаются следующие профессии: специалист государственной службы, врач, медсестра, учитель, бухгалтер, экономист, юрист, инженер, инспектор (пенитенциарная система), патрульный полицейский, продавец-консультант, кассир, водитель. Среди рабочих профессий: слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, сварщик, токарь, фрезеровщик, электрик, грузчик и охранник.
— Предусмотрена ли помощь ветеранам в поиске работы?
— Служба занятости предлагает спектр услуг по адаптации военнослужащих к условиям и требованиям рынка труда. Мы предоставляем практическую и методическую помощь, информационные и консультационные услуги, помогаем с поиском, организуем профессиональную подготовку.
Так, с начала года к нам обратилось 65 ветеранов, из них статус безработного получили 40 человек, еще десять были трудоустроены. Также они могут получить ваучер на обучение, на основании которого осуществляется переподготовка по рабочей профессии, подготовка на следующем уровне образования, повышение квалификации и т.д. Работает программа предоставления грантов на создание или развитие собственного бизнеса.
Для предприятий, которые трудоустраивают участников боевых действий, предусмотрена компенсация в размере 50% фактических расходов на заработную плату (не более 6700 гривен) в течение полугода при условии, если лицо будет работать не менее года.
— Какая помощь предоставляется людям, которые хотят изменить сферу деятельности?
— Безработные имеют возможность получить новую профессию или повысить квалификацию в Государственном учебном заведении «Одесский центр профессионально-технического образования государственной службы занятости». Здесь можно освоить 32 рабочие профессии в сферах строительства, металлообрабатывающего производства, легкой промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы услуг, туристического и гостиничного бизнеса.
Есть возможность единовременно получить ваучер на обучение — сейчас это 124 профессии и специальности. Воспользоваться им могут люди, которые не зарегистрированы как безработные, старше 45 лет, но не достигли пенсионного возраста и имеют страховой стаж более 15 лет. Также это участники боевых действий, лица с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, уволенные с военной службы, лица, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание в период военного положения, во время службы, трудовой и иной деятельности или проживания на соответствующей территории.
Сколько государство выплачивает безработным
Сейчас выплата в связи с безработицей составляет от 1500 до 6700 гривен, а средняя заработная плата в Одессе, по данным сайта поиска работы Work.ua составляет 18000 гривен.
Как обратиться в центр занятости
Одесский филиал Одесского областного центра занятости находится по адресу:
- Адрес: улица Генерала Петрова, 22-в.
- Время работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 15.45.
- Контактный телефон: (0482) 301-261.
- Электронная почта: [email protected].
- Телеграм-канал: rabotaOdessaDCZ.
Можно прийти лично, зарегистрироваться через портал «Дія», или через официальный сайт Государственного центра занятости.
Какие документы для этого нужны?
- паспорт или другой документ, подтверждающий гражданство Украины, вид или удостоверение на постоянное или временное проживание;
- идентификационный код;
- документ об образовании (при наличии);
- документ (или сведения электронной трудовой книжки), подтверждающий прекращение последнего вида занятости;
- военно-учетный документ для военнообязанных граждан.