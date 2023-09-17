Трудоустройство в Украине осенью-2023: что с вакансиями и где нужны люди

Не дождавшись начала осени, рынок труда Украины начал новый этап обновления. Так, согласно исследованию портала Work.ua, в последний месяц лета 2023 года установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Но есть и антирекорд – конкуренции соискателей за работу.
Количество вакансий: рынок труда восстанавливается
По данным системы управления наемом Work.ua, в августе работодатели опубликовали 102748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.
До начала войны на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000. И вот спустя полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.
Но восстановление происходит неравномерно. Например, в категории «Маркетинг, реклама, PR» речь идет о 87%, а в ИТ – всего 57%.
Количество работы: Одесская область – в лидерах
Неизменная пятерка областей по количеству работы продолжает наращивать количество вакансий. Выглядит она так:
- Харьковская – 3 732;
- Одесская – 6 927;
- Львовская – 9 705;
- Днепропетровская – 9 831;
- Киевская – 33 283.
При этом Киевская область также среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской (+29%, 1237) областями.
Дефицит кадров: в чем причина
В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7978 вакансий), студентов (+18%, 19507), ветеранов (+26%, 4936) и пенсионеров (+27%, 3505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36196).
Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать, а значит – отправлять резюме только на интересные предложения. К тому же, все больше людей находят свою работу, а новых соискателей прибывает все меньше. Так, в августе общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме, снизилось еще на 2% (350 994) по сравнению с июлем.
Все это влияет на конкуренцию среди соискателей, которая в августе снизилась на 9%, что снова приблизило рынок к дефициту кадров уровня 2021 года.
Что с зарплатами
В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн до 19 275 грн), Львовской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+175 грн до 17 500 грн).
Наибольший рост зарплат в категориях:
- с 32 500 грн до 35 000 грн – «Топ менеджмент, руководство высшего звена»;
- с 33 000 грн до 34 000 грн – «Недвижимость»;
- с 22 500 грн до 23 500 грн – «Транспорт, автобизнес»;
- с 16 500 грн до 17 000 грн – «СМИ, издательство, полиграфия»;
- с 16 000 грн до 17 000 грн – «Юриспруденция».
Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:
- с 53 000 грн до 55 000 грн – медиабаер;
- с 36 250 грн до 41 250 грн – эндодонтист;
- с 32 500 грн до 35 000 грн – рихтовщик;
- с 32 500 грн до 34 000 грн – координатор по сбыту.
Стабильно среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата, мы видим водителей-международников (42 500 грн), риелторов (35 000 грн), а также автоэлектриков, автомехаников, бурильников, главных инженеров, дизелистов (30 000 грн).
Наименее же оплачиваемые должности от 6 750 грн до 11 000 грн по росту: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомоечник, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.
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