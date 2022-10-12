Как найти работу во время войны?

Из-за войны тысячи украинцев остались без работы, а работодатели — без сотрудников. Причины были разные: кто-то приостановил свою деятельность из-за оккупации или вражеских обстрелов, кому пришлось уехать, а некоторые предприятия не выдержали строгих реалий экономики. Где сегодня искать работу во время войны, какие вакансии наиболее актуальны и что происходит с рынком труда в Одессе, узнавала «Одесская жизнь».
Поиск работы в интернете
В Украине еще до войны существовали разные сайты для поиска работы. Но с начала вторжения России на нашу территорию их стало еще больше – теперь это не только электронные платформы, но и удобные группы в мессенджере.
Украинские и международные сайты:
rabota.ua — один из топовых сайтов для поиска
работы в Украине.
work.ua — самый популярный сайт для поиск работы.
viyna.net — поиск работы для пострадавших из-за войну.
cresume.platfor.ma — платформа помогает креативным организациям и специалистам найти друг друга.
grc.ua — международный кадровый портал актуальных вакансий для украинцев.
ru.jooble.org — предлагают новую работу в Украине и за рубежом.
jobs.dou.ua — вакансии для тех, кто имеет дело с гаджетами и компьютером.
upwork.com — сервис по поиску работы для людей, независимых от рабочего графика и для команд с собственным проектом.
fiverr.com — для специалистов творческих направлений.
uatalents.com — поиск работы в странах Евросоюза.
v-tylu.work — публикуют запросы работодателей на специалистов из определенных сфер также есть возможность предложить свою помощь во время войны.
hireforukraine.org — размещение резюме работников творческих сфер, строителей, архитекторов, сферы обслуживания, компьютерной деятельности
Поиск работы в мессенджере Telegram
Телеграмм-каналы:
«Работа сейчас: Украина»(t.me/worknow_ru ) — работа для всех специальностей и сфер.
Goodjob(t.me/findyourgoodjob) — вакансии в Украине и за границей, языковые курсы.
«Крезюме Вакансии» (t.me/cresume) — вакансии в креативных индустриях, работа для творческих людей, волонтерские предложения.
Happy Monday (t.me/happymonday) — кар’ платформа с рекомендациями относительно компаний, вакансий, путей развития карьеры.
Zaichenko team (t.me/zaichenkoteam) — вакансии для тех, кто любит писать, занимается дизайном, маркетингом и хочет работать в сфере компьютерных технологий.
«Базу собирает вакансии» (t.me/bazuwork) — ссылки на вакансии по всей Европе из разных сфер.
«robota.ua NOW Вакансии» (t.me/robotaua_now_bot) — чат-бот, который помогает украинцам найти работу дома и за границей.
Важно!
Мы проверили все указанные выше ссылки на их работоспособность и актуальность и можем заметить, что самыми популярными вакансиями на сегодняшний день будут: продавцы-консультанты, повара, водители, менеджеры, операторы, администраторы, специалисты в компьютерной сфере.
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