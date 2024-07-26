Июль по-одесски: дождь и немного нервов

Дождь достал? После такой жары?.. Как же мы разные!.. Кому-то этот дождь — как праздник, кому-то — наоборот…

Кстати, пожилой спутник того мужчины, который, как оказалось, не радуется дождю, сам удивился:

― Ты недавно то же самое говорил о жаре. Ты еще жаловался, что не выдерживаешь уже…

― Я такое говорил?.. Так это все, наверное, нервы… В последнее время меня почти все раздражает.

― Это все война…

Может, и война… Ведь про нервы эти самые услышала еще несколько раз… А еще услышала: «Все будет хорошо», когда кто-то жаловался на эти самые «нервы», головные боли и еще какие-то невзгоды…

Люди пробегают по улицам под зонтиками. Кто-то в магазин, который рядом, кто-то на базарчик «по дороге», кто-то ― на рынок, потому что «там же все-таки выбор».

Женщина неподалеку от остановки кричит кому-то по мобильнику: «Мой зонтик это проклятое лето не выдержит! Придется новый покупать. Он у меня и от жары, и от дождя!».

А дождик себе понемногу (это же не ливень!) льет и льет… Прохладу дарит. Кто-то смотрит на пузырьки, дает «прогноз»:

― Это не надолго.

― Говорят, снова будет жара!..

― Ой, не надо. Я уже нервничаю!

Вот вам: опять о нервах…

Смотрю на листья на одесских клумбах: они, кажется, совсем не нервничают, такие красивые, красуются себе тихонько, дождю радуются…

Кто еще радуется? Мокрая (вся в дождевых капельках) Базарина рядом с Новым базаром, кажется, тоже любит дождик. Только выражает свою любовь молча…

А июль, между тем, подходит к концу…

Держимся!..

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