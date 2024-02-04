Погода в феврале: в Украину скоро придет аномальное тепло

По прогнозам украинских синоптиков, последний месяц календарной зимы 2024 года может стать аномально теплым и с достаточным количеством осадков по всей стране. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до отметки +20°С. И все же не следует забывать, что зима продолжается, а февраль – месяц весьма непредсказуемый.
Когда ждать потепления в феврале
Как сообщает сайт meteoprog, благодаря теплым и влажным воздушным массам среднесуточная температура воздуха в феврале нередко поднимается выше 0 градусов. И все же характер погоды в этом месяце остается неустойчивым.
В текущем же году на фоне юго-западных ветров в Центральной, Южной и Восточной Европе температура воздуха в среднем за месяц ожидается выше нормы. И поскольку будет преобладать поле пониженного давления, то количество осадков ожидается достаточным, местами в 2-3 раза выше климатической нормы.
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«Непосредственно в Украине самые высокие температурные показатели ожидаются в западных, южных и центральных областях. В начале месяца в Одесской области и в Крыму возможен прогрев воздуха в дневные часы выше +10°С, а ближе к середине февраля не исключены значения +15+20°С в отдельные дни»,
– прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.
Немного прохладнее будет на востоке страны, а также в северной части и на Полесье. Однако и там среднесуточная температура все же будет на 2-5 градусов выше климатической нормы и составит от -2 до +4°С.
По прогнозам синоптиков, аномальное тепло в Украину может нагрянуть в период с 9 по 15 февраля. Но еще в первой декаде месяца, ближе к ее окончанию, возможно вторжение холодного воздуха со значительным снижением температуры. Тем не менее, сильных морозов уже не предвидится.
Осадков в феврале будет выше нормы
Как ожидается, количество осадков в феврале этого года будет около нормы, а местами чуть выше нормы на 20-40%. Снежный покров будет наблюдаться эпизодически преимущественно в западных, северных и восточных регионах. А вот на юге и в Крыму осадки будут преимущественно в виде дождя.
Поскольку в этом месяце атмосферные фронты и циклоны будут часто пересекать территорию Украины, то в течение месяца следует ожидать сильных ветров. Местами порывы ветра составят 15-22 м/сек.
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Фото Марии Котовой