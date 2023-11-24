Снега больше не будет: какую зиму обещают метеорологи одесситам

Малыш, несущий зной, и теплый океан

2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Одной из причин аномальной жары называют природное явление под названием «Эль-Ниньо» (в переводе с испанского — «малыш»), связанное с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Этот феномен может продолжаться в течение трех лет. Так что Одесчину на третий год его воздействия, возможно, накроет еще более экстремальная жара. Затем наступит нейтральная фаза — лето будет в пределах нормы. А потом Эль-Ниньо сменит еще один природный феномен — Ла-Нинья («малышка»), который принесет похолодание.

Колебания климата, связанные с Ла-Нинья и Эль-Ниньо, — естественная, неотъемлемая часть климатической системы планеты. Но поскольку количество парниковых газов увеличивается, периодических охлаждений климата будет все меньше и они станут менее заметны, считают ученые.

Существенным фактором повышения глобальной температуры стало и потепление океанов.

— Если недавно среднегодовая глобальная температура составляла 150, то сейчас она растет до 170, — рассказывает доцент кафедры метеорологии и климатологии Инна Хоменко. — Из-за повышения температуры тают ледники. Соответственно, уменьшается альбедо — способность поверхности отражать солнечную радиацию. А ледники отражают весьма значительную ее часть. Поэтому океан поглощает больше солнечной радиации. Соответственно — повышается его температура.

Меньше снега — меньше воды

Чтобы климат на планете оставался достаточно комфортным для человека, среднегодовые колебания температур не должны превышать 20 градусов. В противном случае, из-за недостатка влаги условия могут стать неприемлемыми. Что-то подобное уже наблюдается в нашем регионе.

— По гидрологическому районированию, Одесская область расположена в зоне недостаточной водности — ресурсы местного стока здесь очень малы и при неизменном климате. Представлены они малыми и средними реками, которые летом обычно пересыхают, а сток имеют, в основном, когда выпадают обильные осадки или во время весеннего половодья, — рассказывает директор учебно-научного гидрометеорологического института профессор Валерия Овчарук.

Профессор отмечает, что для формирования максимального стока весеннего половодья нужно, чтобы снег в холодное время года накапливался, а не таял так быстро, как это происходит у нас в последние годы. Еще одна причина уменьшения стока, по ее словам, — это увеличение испарения.

— Украинский гидрометеорологический институт в свое время оценивал изменения водности рек по регионам, — рассказывает профессор. — И по прогнозам, в 2021-2040 годах в маловодные годы сток малых рек на территориях юга Украины может практически прекратиться. А в 2041-2060 годах — дойти до нуля.

Уменьшение водности и общей увлажненности территории могут стать причиной таких критических для человека гидрометеорологических явлений, как пыльные бури и эрозии почв. Поэтому сельское хозяйство должно перестраиваться под новые климатические условия, убеждена Валерия Овчарук.

Больше стихийных бедствий

С другой стороны, отмечает Валерия Анатольевна, изменение климата увеличивает экстремальность природных явлений. Например, происходят паводки и флэш-флады — мгновенные паводки, возникающие из-за выпадения большого количества осадков на очень ограниченной территории.

В Одесской области такое стихийное бедствие произошло в 2013 году. Тогда в Тарутинском и Арцизском районах на небольшой территории выпало 196,9 мм осадков — практически полугодовая норма. Уровень воды в малых пересыхающих реках Анчорак и Когильник мгновенно поднялся, была прорвана дамба, подтоплены дома, частично разрушены железная и автомобильная дороги.

— Наиболее опасны ливневые осадки, которые относятся к категории сильных дождей. Тем более — если они возникают вне характерных для них сезонов. А если температура будет расти, возрастет и вероятность сильных дождей, которые могут вызвать внезапные паводки на реках, — прогнозирует Валерия Овчарук.

Зима с мокрым снегом и гололедом

В этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Одесском регионе, скорее всего, будет теплой. А снег если и будет выпадать, то не задержится. При этом увеличится количество опасных стихийных явлений — обледенений и гололедов.

— Обычно такие явления возникают, когда температура находится на границе «минус»-«плюс». А именно такая температура будет преобладать, — прогнозирует директор Центра прогнозов состояния окружающей среды Ольга Уманская. — Устойчивых морозных периодов не ожидается. В основном, слабый «минус»-слабый «плюс».

Более точный зимний прогноз, говорит специалист, пока невозможен — все оценки только ориентировочные. Ведь именно сейчас происходит перестройка климатической системы. И изменение климата усиливает вероятность чрезвычайно опасных погодных явлений.

— Уже сейчас на наших территориях происходят явления, которые раньше не были для них характерными, — смерчи, гроза в ноябре, полярное сияние, — отмечает Ольга Уманская. — К тому же есть мнение, что климатические сезоны смещаются. Так, в этом году в Одессе сентябрь был теплее июня на 1,10. А климатическая осень — когда среднесуточная температура ниже 150 — наступила 12 ноября. Хотя за преды­дущие годы самой поздней датой ее начала было 28 октября. Так что человечеству придется приспосабливаться к новым условиям.

А вот ближайшие прогнозы метеорологов остаются довольно точными. Например, в день интервью Ольга рассказала нам о циклоне, который зародился в Атлантическом океане и должен был принести в Одесскую область сильный штормовой ветер и осадки. Это было за неделю до урагана 18-19 ноября.

— Это влажный циклон по типу тех, что обычно проходили у нас в декабре, перед новым годом, и засыпали нас снегом. Но сейчас мокрый снег мы ожидаем, возможно, только на севере области, — прогнозировала специалист (хотя в воскресенье припорошило и Одессу — ред.).

После прохождения этого циклона, как и обещала Ольга Уманская, наступило похолодание.

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