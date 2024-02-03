В Одессе объявили штормовое предупреждение на 4 февраля: что еще обещают синоптики

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Одессе на 4 февраля
По прогнозам синоптиков, в Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 февраля
В Одесской области воскресный день обещает быть облачным с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.