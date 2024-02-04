Новини Одеси та Одеської області

Погода в лютому: в Україну незабаром прийде аномальне тепло

Погода в лютому: в Україну незабаром прийде аномальне тепло

За прогнозами українських синоптиків, останній місяць календарної зими 2024 року може стати аномально теплим та з достатньою кількістю опадів по всій країні. В окремі дні стовпчики термометрів можуть піднятись до позначки +20°С. І все ж таки не слід забувати, що зима триває, а лютий – місяць вельми непередбачуваний.

Коли чекати на потепління в лютому

Як повідомляє сайт meteoprog, завдяки теплим та вологим повітряним масам середньодобова температура повітря у лютому нерідко піднімається вище за 0 градусів. І все-таки характер погоди цього місяця залишається нестійким.

Цього ж року на тлі південно-західних вітрів у Центральній, Південній та Східній Європі температура повітря в середньому за місяць очікується вище за норму. І оскільки переважатиме поле зниженого тиску, то кількість опадів очікується достатньою, місцями в 2-3 рази вище за кліматичну норму.

Читайте також: Чи буде суворою зимою 2023-2024 – прогноз

«Безпосередньо в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. На початку місяця в Одеській області та в Криму можливе прогрівання повітря в денний годинник вище +10°С, а ближче до середини лютого не виключено значення +15+20°С в окремі дні»,

– прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

Трохи прохолодніше буде на сході країни, а також у північній частині та на Поліссі. Однак і там середньодобова температура все ж таки буде на 2-5 градусів вище за кліматичну норму і складе від -2 до +4°С.

За прогнозами синоптиків, аномальне тепло в Україну може нагрянути в період з 9 по 15 лютого. Але ще в першій декаді місяця, ближче до її закінчення, можливе вторгнення холодного повітря зі значним зниженням температури. Проте сильних морозів уже не передбачається.

Опадів у лютому буде вище за норму

Як очікується, кількість опадів у лютому цього року буде близько норми, а місцями трохи вищою за норму на 20-40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних та східних регіонах. А ось на півдні та в Криму опади будуть переважно у вигляді дощу.

Оскільки цього місяця атмосферні фронти та циклони часто перетинатимуть територію України, то протягом місяця слід очікувати сильних вітрів. Місцями пориви вітру становитимуть 15-22 м/сек.

Стаття на тему: Снігу більше не буде: яку зиму обіцяють метеорологи одеситам

Фото Марії Котової

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати