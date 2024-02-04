Погода в лютому: в Україну незабаром прийде аномальне тепло

Коли чекати на потепління в лютому

Як повідомляє сайт meteoprog, завдяки теплим та вологим повітряним масам середньодобова температура повітря у лютому нерідко піднімається вище за 0 градусів. І все-таки характер погоди цього місяця залишається нестійким.

Цього ж року на тлі південно-західних вітрів у Центральній, Південній та Східній Європі температура повітря в середньому за місяць очікується вище за норму. І оскільки переважатиме поле зниженого тиску, то кількість опадів очікується достатньою, місцями в 2-3 рази вище за кліматичну норму.

«Безпосередньо в Україні найвищі температурні показники очікуються у західних, південних та центральних областях. На початку місяця в Одеській області та в Криму можливе прогрівання повітря в денний годинник вище +10°С, а ближче до середини лютого не виключено значення +15+20°С в окремі дні»,

– прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

Трохи прохолодніше буде на сході країни, а також у північній частині та на Поліссі. Однак і там середньодобова температура все ж таки буде на 2-5 градусів вище за кліматичну норму і складе від -2 до +4°С.

За прогнозами синоптиків, аномальне тепло в Україну може нагрянути в період з 9 по 15 лютого. Але ще в першій декаді місяця, ближче до її закінчення, можливе вторгнення холодного повітря зі значним зниженням температури. Проте сильних морозів уже не передбачається.

Опадів у лютому буде вище за норму

Як очікується, кількість опадів у лютому цього року буде близько норми, а місцями трохи вищою за норму на 20-40%. Сніговий покрив спостерігатиметься епізодично переважно у західних, північних та східних регіонах. А ось на півдні та в Криму опади будуть переважно у вигляді дощу.

Оскільки цього місяця атмосферні фронти та циклони часто перетинатимуть територію України, то протягом місяця слід очікувати сильних вітрів. Місцями пориви вітру становитимуть 15-22 м/сек.

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Фото Марії Котової