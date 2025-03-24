Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, взрыв прогремел в воскресенье, 23 марта, около 18:00 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пластиковым пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка.

В результате женщина погибла, а трое полицейских были ранены. Им была оказана медицинская помощь.

«СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и причастных к нему лиц. Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. О дальнейших деталях расследования будем информировать дополнительно», – сообщили в СБУ.

При этом место происшествия ни в полиции, ни в СБУ не назвали, в то время как в соцсетях пишут, что трагедия случилась в городе Беляевка Одесской области.

Также сообщается, что в результате взрыва в двухэтажном здании отделения полиции выбиты окна и двери, а асфальт поблизости был весь покрыт битым стеклом.

Напомним, 9 января 2025 года в Белгороде-Днестровском сдетонировало самодельное взрывное устройство возле отделения военной службы правопорядка Вооруженных сил. Тогда никто не пострадал. В качестве поражающего элемента использовали гайки, болты, гвозди и шурупы.

Позже стало известно о задержании виновницы теракта – ею оказалась девушка, которая действовала по заданию российских спецслужб.

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