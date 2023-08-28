Подать упрощенное заявление на субсидию теперь можно не выходя из дома

Подать документы на назначение субсидии в Украине теперь можно в упрощенном формате. Для этого потребуется только заявление в электронной или в бумажной форме.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Украине продолжается экспериментальный проект, предусматривающий упрощенную подачу документов на субсидию «в один клик», сообщили в ПФУ.

При наличии электронной подписи человек может оформить заявление в электронной форме через:

веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда,

мобильное приложение ПФУ,

портал «Дія».

Также сохраняется возможность подачи заявления в бумажной форме – в сервисном центре ПФУ или в сельских, городских советах.

В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке.

Остальную информацию Пенсионный фонд автоматически подтянет из реестров, после чего примет решение о предоставлении субсидии.

Как подать заявление на жилищную субсидию через вебпортал Фонда?

Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью электронной подписи.

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку Продолжить.

4. В следующем окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».

5. Заполняем онлайн-форму заявления.

6. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».

7. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Напомним, что субсидии сейчас назначает ПФУ для всех украинцев, не только для пенсионеров.

Читайте также наше интервью с сотрудником ПФУ в Одесской области о том, какие документы нужно предоставить для получения субсидии и о других важных вопросах.

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