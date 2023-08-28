Новости Одессы и Одесской области

Подать упрощенное заявление на субсидию теперь можно не выходя из дома

Подать упрощенное заявление на субсидию теперь можно не выходя из дома

Подать документы на назначение субсидии в Украине теперь можно в упрощенном формате. Для этого потребуется только заявление в электронной или в бумажной форме.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

В Украине продолжается экспериментальный проект, предусматривающий упрощенную подачу документов на субсидию «в один клик», сообщили в ПФУ.

При наличии электронной подписи человек может оформить заявление в электронной форме через:

  • веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда,
  • мобильное приложение ПФУ,
  • портал «Дія».

Также сохраняется возможность подачи заявления в бумажной форме – в сервисном центре ПФУ или в сельских, городских советах.

В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке.

Остальную информацию Пенсионный фонд автоматически подтянет из реестров, после чего примет решение о предоставлении субсидии.

Как подать заявление на жилищную субсидию через вебпортал Фонда?

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью электронной подписи.

2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».

3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку Продолжить.

4. В следующем окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».

5. Заполняем онлайн-форму заявления.

6. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».

7. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

Напомним, что субсидии сейчас назначает ПФУ для всех украинцев, не только для пенсионеров.

Читайте также наше интервью с сотрудником ПФУ в Одесской области о том, какие документы нужно предоставить для получения субсидии и о других важных вопросах.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить