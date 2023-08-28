Подать упрощенное заявление на субсидию теперь можно не выходя из дома

Подать документы на назначение субсидии в Украине теперь можно в упрощенном формате. Для этого потребуется только заявление в электронной или в бумажной форме.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
В Украине продолжается экспериментальный проект, предусматривающий упрощенную подачу документов на субсидию «в один клик», сообщили в ПФУ.
При наличии электронной подписи человек может оформить заявление в электронной форме через:
- веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда,
- мобильное приложение ПФУ,
- портал «Дія».
Также сохраняется возможность подачи заявления в бумажной форме – в сервисном центре ПФУ или в сельских, городских советах.
В заявлении необходимо указать ФИО, паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства, адрес и счет в банке.
Остальную информацию Пенсионный фонд автоматически подтянет из реестров, после чего примет решение о предоставлении субсидии.
Как подать заявление на жилищную субсидию через вебпортал Фонда?
- Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью электронной подписи.
2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выбираем опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу».
3. Во всплывающем окне нажимаем кнопку Продолжить.
4. В следующем окне выбираем опцию «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту».
5. Заполняем онлайн-форму заявления.
6. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажимаем кнопку «Сформировать заявление».
7. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».
Напомним, что субсидии сейчас назначает ПФУ для всех украинцев, не только для пенсионеров.
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