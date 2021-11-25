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Вопрос – ответ: можно ли оформить субсидию с долгами по коммуналке?

Вопрос – ответ: можно ли оформить субсидию с долгами по коммуналке?

Согласно закону, право на субсидию теряют люди, которые задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 340 гривен. Но госпомощь можно оформить даже с долгами по коммуналке.

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В Министерстве социальной политики рассказали, как обойти это требование и получить субсидию даже с долгами по коммуналке.

Граждане Украины с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг также могут оформить субсидию. Обязательным условием является заключение договора о реструктуризации долга со своим поставщиком соответствующей услуги, сообщает Министерство социальной политики.

«Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг, и тем, кто не может без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии», — сказано в сообщении.

62,9
млрд гривен
— такой отметки достигла общая сумма долга населения за коммунальные услуги по состоянию на август 2021 года. Больше всего люди задолжали за газ и тепло.

Ведомство уточняет, что помощь будет назначена с начала отопительного сезона, даже если такой договор будет заключен через два месяца после подачи тепла.

В целом же законодательство запрещает оформлять субсидию людям, которые имеют просроченные свыше трех месяцев задолженности в размере 20 необлагаемых минимумов доходов (340 гривен). Таким образом, получить субсидию такие граждане Украины могут, оформив договор реструктуризации долга.

Ранее мы рассказывали о том, как забрать остаток субсидии, если сэкономили на коммуналке.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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