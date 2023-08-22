Житлові субсидії: як зараз їх призначають та переоформлюють

При призначенні чи переоформленні житлових субсидій, якими зараз займається Пенсійний фонд, завжди виникає багато питань. Проте нещодавно в уряді нам обіцяли спростити механізм нарахування субсидій. Як наразі можна отримати допомогу на оплату комунальних послуг? На наші запитання відповіла Віра Іванова, спеціаліст Головного управління ПФУ на Одещині.

— Віро Радіївно, які документи потрібно надати для отримання субсидії?

— Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 року, для призначення житлової субсидії та декларацію.

— Якщо людині потрібно оформити субсидію, але вона не має можливості приїхати до відділення ПФУ, хто має право на представництво її інтересів і може допомогти оформити необхідні документи?

— Заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток Пенсійного фонду або Портал Дія, офіційний веб-сайт Мінсоцполітики. У разі подання заяви та декларації через Портал «Дія» особу громадянина засвідчує паспорт громадянина України.

— Декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, містить перелік важливих питань. І підписувати її може лише особа, якій це право делеговано на законних підставах. Йдеться про людину, яка має нотаріально завірену довіреність на право виступати від імені того, кому потрібно оформити житлову субсидію?

— Саме так.

— Віро Радіївно, у разі виїзду членів сім’ї за кордон, як людині довести, що вона живе сама і має право на субсидію?

— Якщо громадяни, які виїхали за кордон, не зареєстровані (не задекларовані) на адресу громадянина, який звернувся за призначенням житлової субсидії, це не вплине на призначення субсидії. Якщо ж громадяни, які виїхали за кордон, зареєстровані (задекларовані), тоді необхідно звернутися до посадової особи уповноваженого органу за зверненнями громадян для складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (фактичного місця проживання особи) з підтвердженням, що людина проживає сама. Акт має бути підписаний, офіційно зареєстрований та доданий до заяви та декларації для оформлення житлової субсидії, оскільки він підтверджує факт проживання особи самостійно.

— Хто може виступити як уповноважений орган?

— Органи місцевого самоврядування чи керуючі, виконавці комунальних послуг.

— Чи потрібна довідка про прибутки для призначення субсидії?

— Ні, оскільки інформація надходить автоматично. Але якщо у декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі, Пенсійному фонді, фондах соціального страхування тощо, то такі доходи підтверджують довідкою або додають пояснювальну записку із зазначенням розміру доходів.

— Чи може людина одержувати житлову субсидію автоматично?

— Так, після закінчення терміну отримання житлової субсидії ПФУ самостійно здійснює призначення житлової субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому періоді, крім домогосподарств:

у складі яких є непрацюючі особи;

одержують житлову субсидію за місцем фактичного проживання як внутрішньо переміщені особи;

у складі яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих (задекларованих) осіб менша за кількість зареєстрованих (задекларованих) осіб;

які орендують житлове приміщення для проживання та звернулися за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг;

мають борги з житлово-комунальних послуг.

На жаль, чинне законодавство не враховує багато умов існування громадян. Зокрема, вартість оформлення нотаріально завіреної довіреності на представництво інтересів людини, яка самостійно не може прийти до органів ПФУ. Ми розповідали, що сьогодні це коштуватиме 2500 гривень. Не всі пенсіонери мають такі гроші. За відсутності нотаріально завіреної довіреності не вдасться отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) для реєстрації на порталі ПФУ (portal.pfu.gov.ua) у разі потреби отримати довідку про доходи.

Система отримання довідок на запити соціальних служб була простішою і зрозумілішою. Хотілося б, що це враховували, коли говорять про захист прав різних верств населення, зокрема людей похилого віку. І не ускладнювали їм життя.

Світлана Комісаренко