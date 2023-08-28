Подати спрощену заяву на субсидію тепер можна не виходячи із дому

Подати документи на призначення субсидії в Україні наразі можна у спрощеному форматі. Для цього буде потрібно лише заява в електронній або паперовій формі.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

В Україні триває експериментальний проект, який передбачає спрощене подання документів на субсидію “в один клік”, повідомили у ПФУ.

За наявності електронного підпису людина може оформити заяву в електронній формі через:

веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду,

мобільний додаток ПФУ,

портал “Дія”.

Також зберігається можливість подання заяви у паперовій формі – у сервісному центрі ПФУ або у сільських, міських радах.

У заяві необхідно вказати ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок у банку.

Решту інформації Пенсійний фонд автоматично підтягне з реєстрів, після чого ухвалить рішення щодо надання субсидії.

Як подати заяву на житлову субсидію через веб-портал Фонду?

Заходимо на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою електронного підпису.

2. В особистому кабінеті на панелі зліва у розділі “Комунікації з ПФУ” вибираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу”.

3. У спливаючому вікні натискаємо кнопку Продовжити.

4. У наступному вікні вибираємо опцію “Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом”.

5. Заповнюємо онлайн-форму заяви.

6. Даємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натискаємо кнопку “Сформувати заяву”.

7. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку “Підписати та відправити до ПФУ”.

З результатом прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

Нагадаємо, що субсидії наразі призначає ПФУ для всіх українців, не лише для пенсіонерів.

Читайте також наше інтерв’ю зі співробітником ПФУ на Одещині про те, які документи потрібно надати для отримання субсидії та про інші важливі питання.