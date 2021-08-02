«Одесская жизнь» узнавала, в каком случае могут отказать в назначении субсидии, если вы получили в наследство земельный пай.

В 2019 году умер мой муж. От него в наследство мне достался земельный пай сельскохозяйственного назначения. Могу ли я рассчитывать на субсидию? Нелли Севиян, село Шершневка, Полтавская обл.»

Об ограничениях и исключениях

В Постановлении Кабинета Министров «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» №848 от 21 октября 1995 года (в редакции от 22.05.2021 г.) по поводу имеющегося имущества сказано следующее.

Жилищная субсидия не назначается, если:

общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов (исключение – приемные и многодетные семьи);

в собственности имеется более одного жилого помещения (квартира, дом), кроме жилья, расположенного на временно оккупированной территории и на линии соприкосновения;

в собственности имеется транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа), или больше одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). В этом случае не считаются автомобили, приобретенные через управления социальной защиты.

Также субсидия не назначается, если претендент на субсидию или кто-либо из членов домохозяйства:

совершил покупку на сумму, превышающую 50 тысяч гривен (купил земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления);

оплатил услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) на сумму более 50 тысяч гривен;

имеет на депозитном банковском счете (счетах) сумму более 100 тысяч гривен;

купил за последние 12 месяцев валюту и банковские металлы на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

Из сказанного следует, что субсидия не положена, если земля была куплена. Вы же получили участок в наследство.

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся цены на коммуналку до конца 2021 года.

Если земля приносит доход

До недавнего времени приобретение права собственности на земельный участок, в том числе при оформлении наследства, лишало права на субсидию. Но Постановлением Кабмина «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» № 1282 от 16 декабря 2020 года (с последними изменениями от 24.12.2020 г.) эта норма была упразднена.

Теперь в разделе V декларации о доходах и расходах претенденты на субсидию должны указать, в том числе, информацию «о проведении платежей по сделкам, которыми предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и (или) транспортные средства (механизмы), кроме объектов наследства или дарения». То есть получение земли в наследство или в дар не влияет на получение государственной помощи для оплаты коммунальных услуг.

В то же время, заполняя декларацию, необходимо указать все виды получаемых доходов, в том числе от сдачи земли в аренду или от продажи сельскохозяйственной продукции (если, конечно, такие доходы имеются).

Нужна помощь?

Если подать документы на назначение субсидии включительно по сентябрь 2021 года, помощь на оплату коммунальных услуг тем, у кого есть право, будет назначена с мая.

Ольга Новикова

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