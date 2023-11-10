Почти полмиллиона пользователей: как сейчас работает «єППО»?

Что такое «єППО»?

«єППО» называют сетью народной помощи. Это программа, которую может загрузить на телефон любой украинец и передать ЗСУ информацию о пролете вражеских ракет, дронов и авиации во время воздушной тревоги.

Эта информация в секунду обрабатывается искусственным интеллектом, который строит вероятный маршрут полета опасных целей. Маршруты отображаются на специальной карте, которую видят только военные. Карта помогает бойцам удачно отражать вражеские атаки.

Кто и когда создал «єППО»?

«єППО» создала одесская группа волонтеров «Технари», а разработка приложения была одобрена ГУР МО Украины. Волонтеры с самого начала работали вместе с ЗСУ и усовершенствовали приложение благодаря советам военных.

Первый релиз программы вышел 4 октября 2022, а уже через 8 дней «єППО» впервые помогло поразить ракету «Калибр» благодаря сообщению от трех бдительных граждан.

Что изменилось в приложении «єППО» за год работы?

За год работы аудитория «єППО» увеличилась в 5 раз и сейчас составляет около полумиллиона пользователей.

«Сейчас нас более 460 000. Мы стали первым в мире коллективным радаром, создаваемым гражданами с установленным «єППО», – отметил один из разработчиков приложения Геннадий Сульдин.

В августе этого года «єППО» ввело новую функцию – «В тебя летит». Это текстовое сообщение о необходимости отойти от окон или в самое безопасное место дома, когда воздушная цель находится недалеко от конкретного пользователя приложения. После получения сообщения у человека есть несколько минут, чтобы позаботиться о своей опасности.

«Изучая статистику жертв после воздушных атак, мы увидели, что очень многие были травмированы в собственных квартирах именно обломками стекла. Люди вместо того, чтобы прятаться, наблюдали за работой ПВО и снимали это на видео. Поэтому мы создали уведомление «В тебя летит», чтобы люди могли заранее отойти от окон в наиболее безопасное место», – говорит Геннадий Сульдин.

«єППО» уже успело направить украинцам более 300 000 уведомлений «В тебя летит».

Как пользоваться «єППО»?

Пользоваться приложением очень просто:

Бесплатно загрузите «єППО» через магазины приложений Google Play или App Store. Войдите в «єППО» с помощью сервиса «Дія». Регистрация производится только один раз, а персональные данные никому не передаются, если человек не отправляет ложные уведомления о пролёте воздушных целей. После регистрации нажмите кнопку «Тест». Если на экране появится текстовое сообщение, значит, «єППО» заработало. Во время воздушной тревоги выберите то, что вы видите или слышите: ракету, самолет, дрон, вертолет или взрыв. Нажмите большую красную кнопку. Подтвердите выбор.

Пользователей должно быть еще больше

Чем больше люди будут сообщать о воздушных целях врага, тем точнее будет карта для военных, тем лучше ПВО будет бороться с ракетами и дронами. По словам соучредителя волонтерской группы «Технари» Геннадия Сульдина, когда количество пользователей «єППО» увеличится до 600 000, точность указания целей приблизится к радиолокационной. А это очень высокий показатель.

Пользоваться «єППО» советуют не только жителям больших городов, но и особенно жителям небольших сел, потому что враг пытается атаковать нас именно через отдаленные территории, где мало радиолокационного оборудования.

Поэтому научите своих родственников пользоваться «єППО». Это может помочь спасти чью-то жизнь и всю страну от разрушения.