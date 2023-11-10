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Почти полмиллиона пользователей: как сейчас работает «єППО»?

Почти полмиллиона пользователей: как сейчас работает «єППО»?

Осенью 2022 года в Украине появилось приложение «єППО», которое помогает украинским военным защищать наше небо от врага. Что изменилось в «єППО» за год работы и как им правильно пользоваться?

Что такое «єППО»?

«єППО» называют сетью народной помощи. Это программа, которую может загрузить на телефон любой украинец и передать ЗСУ информацию о пролете вражеских ракет, дронов и авиации во время воздушной тревоги.

Эта информация в секунду обрабатывается искусственным интеллектом, который строит вероятный маршрут полета опасных целей. Маршруты отображаются на специальной карте, которую видят только военные. Карта помогает бойцам удачно отражать вражеские атаки.

Карта пролета шахедов над Одессой во время воздушной тревоги

Кто и когда создал «єППО»?

«єППО» создала одесская группа волонтеров «Технари», а разработка приложения была одобрена ГУР МО Украины. Волонтеры с самого начала работали вместе с ЗСУ и усовершенствовали приложение благодаря советам военных.

Первый релиз программы вышел 4 октября 2022, а уже через 8 дней «єППО» впервые помогло поразить ракету «Калибр» благодаря сообщению от трех бдительных граждан.

Приложение «єППО»

Что изменилось в приложении «єППО» за год работы?

За год работы аудитория «єППО» увеличилась в 5 раз и сейчас составляет около полумиллиона пользователей.

«Сейчас нас более 460 000. Мы стали первым в мире коллективным радаром, создаваемым гражданами с установленным «єППО», – отметил один из разработчиков приложения Геннадий Сульдин.

В августе этого года «єППО» ввело новую функцию – «В тебя летит». Это текстовое сообщение о необходимости отойти от окон или в самое безопасное место дома, когда воздушная цель находится недалеко от конкретного пользователя приложения. После получения сообщения у человека есть несколько минут, чтобы позаботиться о своей опасности.

«Изучая статистику жертв после воздушных атак, мы увидели, что очень многие были травмированы в собственных квартирах именно обломками стекла. Люди вместо того, чтобы прятаться, наблюдали за работой ПВО и снимали это на видео. Поэтому мы создали уведомление «В тебя летит», чтобы люди могли заранее отойти от окон в наиболее безопасное место», – говорит Геннадий Сульдин.

 «єППО» уже успело направить украинцам более 300 000 уведомлений «В тебя летит».

Как пользоваться «єППО»?

Пользоваться приложением очень просто:

  1. Бесплатно загрузите «єППО» через магазины приложений Google Play или App Store.
  2. Войдите в «єППО» с помощью сервиса «Дія». Регистрация производится только один раз, а персональные данные никому не передаются, если человек не отправляет ложные уведомления о пролёте воздушных целей.
  3. После регистрации нажмите кнопку «Тест». Если на экране появится текстовое сообщение, значит, «єППО» заработало.
  4. Во время воздушной тревоги выберите то, что вы видите или слышите: ракету, самолет, дрон, вертолет или взрыв.
  5. Нажмите большую красную кнопку.
  6. Подтвердите выбор.

Пользователей должно быть еще больше

Чем больше люди будут сообщать о воздушных целях врага, тем точнее будет карта для военных, тем лучше ПВО будет бороться с ракетами и дронами. По словам соучредителя волонтерской группы «Технари» Геннадия Сульдина, когда количество пользователей «єППО» увеличится до 600 000, точность указания целей приблизится к радиолокационной. А это очень высокий показатель.

Приблизительный маршрут пролета ракеты в Кривой Рог

Пользоваться «єППО» советуют не только жителям больших городов, но и особенно жителям небольших сел, потому что враг пытается атаковать нас именно через отдаленные территории, где мало радиолокационного оборудования.

Поэтому научите своих родственников пользоваться «єППО». Это может помочь спасти чью-то жизнь и всю страну от разрушения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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