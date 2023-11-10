Майже пів мільйона користувачів: як зараз працює «єППО»?

Що таке «єППО»?

«єППО» називають мережею народної допомоги. Це програма, яку може завантажити на телефон будь-який українець та передати ЗСУ інформацію про проліт ворожих ракет, дронів та навіть гелікоптерів під час повітряної тривоги.

Надана інформація за секунду обробляється штучним інтелектом, який формує вірогідний маршрут польоту небезпечних цілей. Ці маршрути відображаються на спеціальній мапі, яку бачать тільки військові, і яка допомагає їм вдало відбивати ворожі атаки.

Хто й коли створив «єППО»?

«єППО» створила одеська група волонтерів «Технарі», а розробку застосунку було схвалено ГУР МО України. Волонтери з самого початку працювали разом із ЗСУ та вдосконалювали додаток завдяки порадам військових.

Перший реліз програми вийшов 4 жовтня 2022 року, а вже через 8 днів «єППО» вперше допомогло уразити ракету «Калібр» завдяки повідомленню від трьох пильних громадян.

Що змінилося у застосунку «єППО» за рік роботи?

За рік роботи аудиторія «єППО» збільшилася в 5 разів й зараз складає майже пів мільйона користувачів.

«Зараз нас понад 460 000. Ми стали першим у Світі колективним радаром, які створюють громадяни з встановленим додатком «єППО», – зазначив один із розробників застосунку Геннадій Сульдін.

У серпні цього року «єППО» запровадило нову функцію – «В тебе летить». Це текстове повідомлення про необхідність відійти від вікон чи у найбезпечніше місце вдома, коли повітряна ціль знаходиться неподалік конкретного користувача застосунку. Після отримання повідомлення у людини є декілька хвилин на те, щоб подбати про свою небезпеку.

«Вивчаючи статистику жертв після повітряних атак, ми побачили, що дуже багато людей було травмовано у власних квартирах саме уламками скла. Люди, замість того, щоб сховатися, спостерігали за роботою ППО та знімали це на відео. Тому ми зробили сповіщення «В тебе летить», щоб люди могли завчасно відійти від вікон у найбільш безпечне місце», – каже Геннадій Сульдін.

Наразі «єППО» направило українцям понад 300 000 сповіщень «В тебе летить».

Як користуватися «єППО»?

Користуватися застосунком дуже легко:

Безкоштовно завантажте «єППО» через магазини застосунків Google Play чи App Store. Увійдіть в «єППО» за допомогою сервісу «Дія». Реєстрація проводиться лише один раз, а персональні дані нікому не передаються, якщо людина не створює неправдиві повідомлення про повітряні цілі. Після реєстрації натисніть кнопку «Тест». Якщо далі з’явиться текстове повідомлення, значить «єППО» запрацювало. Під час повітряної тривоги оберіть те, що ви бачите або чуєте: ракету, літак, дрон, гелікоптер або вибух. Натисніть на велику червону кнопку. Підтвердіть ваш вибір.

Користувачів повинно бути ще більше

Чим більше люди повідомлятимуть про повітряні цілі ворога, тим точніше буде мапа для військових, тим краще ППО боротиметься із ракетами та дронами. За словами співзасновника волонтерської групи «Технарі» Геннадія Сульдіна, коли кількість користувачів «єППО» збільшиться до 600 000, точність цілевказання застосунку наблизиться до радіолокаційної. А це дуже високий показник.

Користуватися «єППО» радять не лише мешканцям великих міст, а й особливо жителям невеликих сіл, бо ворог намагається атакувати нас саме через віддалені території, де замало радіолокаційного обладнання.

Тому навчіть своїх родичів користуватися «єППО». Це може допомогти врятувати чиєсь життя і всю країну від руйнування.