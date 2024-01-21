Почему в самом сердце Одессы больше нет улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта

Митинг любителей путина и террористов

Представьте себе ситуацию, уважаемые сограждане: автору этих строк – Заслуженному журналисту Украины не хватает словарного запаса, чтобы дать должную оценку участникам этой берлинской «сходки», особенно в части, касающейся их требований обезоружить нашу страну.

Нет, вы не подумайте, слова-то есть, но, увы, есть и правила приличия, которые не позволяют в данной ситуации употреблять выражения, подходящие для оценки уровня мЫшления, как говорил Горбачев, этих деятелей. Их бы на такой митинг перегнать из спокойного Берлина – да в мой родной Херсон, пусть бы под дождем пару часов помитинговали.

Только дождь пусть им достанется привычный на сегодня для херсонцев – из флешетт. Флешетта, «стрелка» – металлическая стрела-дротик размером с палец. «Асвабадители» обстреливают мой город кассетными боеприпасами, нафаршированными тысячами таких острых смертей. Взрыв в воздухе – и на улицах густой металлический «дождь». Добро пожаловать, скудоумные «почитатели» Либкнехта и Люксембург!

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За что любили Либкнехта и Люксембург коммунисты СССР

Что же касательно этих бывших персон с уличных табличек, то оба они – лидеры германской компартии. А помимо этого их объединяет дата 15 января 1919 года, когда они оба были убиты в Берлине после провала организованного ими восстания. Если вкратце, то после ноябрьской революции 1918 года и отречения кайзера в Германии была провозглашена парламентская республика. Но, как и после февральской революции 1917 года в России, в Германии сложилось некое двоевластие. Радикальная сила – «Союз Спартака» хотела по образцу российских большевиков захватить власть. Лидеры «Союза Спартака» и отколовшейся от него еще более радикальной компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург выдвинули до боли знакомый лозунг: «Вся власть Советам!» 5 января 1919 года в Берлине начались уличные бои. Противостояли восставшим добровольческие корпуса. Баррикадные бои переросли в реальную гражданскую войну по всей Германии, во время которой погибли порядка пяти тысяч человек. Через несколько дней военные подавили путч. Карл Либкнехт и Роза Люксембург, его возглавлявшие, были объявлены в розыск и «смотали удочки». Но 15 января их все же арестовали на конспиративной квартире. В этот же день без суда и следствия они были убиты.

ПИКантный момент

Здесь, что интересно, выплывает очень ПИКантная подробность насчет третьей персоны, пребывавшей на той же конспиративной квартире в то же время. Звали эту персону Вильгельм Пик. Напомню, в контексте переименования одесских топонимов мы с вами уже говорили о нем, потом ставшем ярым сталинистом и доросшем до поста президента Германской Демократической Республики. Так вот, если Карла и Розу тогда «припутали», то Пика…отпустили на все четыре стороны. Он тогда божился, что во время допроса развеял подозрения, а потом по дороге в тюрьму «слинял». Но спустя много лет, в 1962 году, некий офицер, допрашивавший в 1919 году арестованных, рассказал в интервью журналисту Spiegel, что по факту Пик не бежал, а был отпущен – поскольку выдал явки компартии, адреса подпольщиков, склады оружия, места сбора, систему оповещения и многое другое.

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Оставим Карла и Розу немцам

Кое-кто в Германии и поныне поминает Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Убиенных невинно или «винно» – пусть решают сами немцы. Только именно немцы, а не иноземцы, «понаехавшие» в Германию при бездумной «фрау канцлерин», и позволяющие себе, собравшись шоблом, «крошить батон» на нашу УКРАИНУ! Скажу максимально интеллигентно: идут они мелкими шагами! Куда? Да на хутор, бабочек ловить!

И в завершение: улица Карла Либкнехта сегодня в Одессе – это Греческая. Площадь Розы Люксембург носит имя великой одесской кинозвезды эпохи немого кино Веры Холодной (1893-1919 гг). Была в Одессе с 1920 по 1995 годы и улица Розы Люксембург. Вначале она называлась Полицейской, с 1905-го по 1920 годы носила имя Кондратенко (царский генерал, военный инженер). Сейчас это улица Бунина. Напомним, Бунин Иван Алексеевич (1870-1953) – русский писатель и поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе из России (1933 год). С Одессой его имя связано накрепко. Здесь Бунин был женат первым браком, здесь родился и умер его единственный сын. С Одессой был связан и негатив от ужасов гражданской войны, отсюда Бунин эмигрировал в начале февраля 1920 года…

Для полноты раскрытия темы автор обязан напомнить, что имя русского писателя Бунина улица получила задолго до вступления у нас в силу закона о деколонизации топонимики. Можно предположить, что сейчас, в связи с этим, кому-то не понравится имя Бунина на уличных табличках. Решать (или не решать) это одесситам, а я лишь напомню запомнившуюся мне фразу писателя Бунина: «Я не серебряный рубль, чтобы всем нравиться».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса