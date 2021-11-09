Этот день в истории: за что Иван Бунин получил Нобелевскую премию?

Как Иван Бунин узнал о получении Нобелевской премии?

По воспоминаниям жены Ивана Бунина Веры Муромцевой, утром 9 ноября к ним на на виллу в Грассе пришла телеграмма от шведского переводчика Кальгрена. Он интересовался гражданством Ивана Алексеевича. В Швецию отправили ответ: «Русский изгнанник».

Днём Бунин и поэтесса Галина Кузнецова отправились в кинематограф. Во время сеанса в зале появился Леонид Зуров и попросил писателя прервать просмотр и вернуться домой. Он пояснил, что его супруга приняла телефонный звонок из Стокгольма. Несмотря на плохое качество связи, она сумела разобрать фразу: «Ваш муж — лауреат Нобелевской премии, мы хотели бы поговорить с мсье Буниным!».

За что Ивану Бунину присвоили Нобелевскую премию?

Официальный текст Шведской академии гласил, что «Нобелевская премия по литературе… присуждается Ивану Бунину за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». В творческой среде реакция на премию оказалась неоднозначной. Так, композитор Сергей Рахманинов в числе первых прислал из Нью-Йорка телеграмму со словами «Искренние поздравления», а Марина Цветаева выразила несогласие с решением академии — поэтесса заметила, что Горький или Мережковский в гораздо большей степени заслуживали награды: «Горький — эпоха, а Бунин — конец эпохи».

На что Иван Бунин потратил Нобелевскую премию?

Писатель получил чек на 170 331 шведскую крону. Часть премии Иван Алексеевич перечислил нуждающимся. Как он рассказывал, в первые же дни после известия о решении академии на его адрес поступило почти 2000 писем от людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, поэтому «пришлось раздать около 120 000 франков».

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Фото: bibliotecamironcostin.wordpress.com