Россияне вечером ударили по Одесщине ракетами

Одесский Новый базар: сентябрьский фруктово-овощной калейдоскоп (фоторепортаж) Сентябрьская погода все еще почти летняя, солнышко припекает… А вот по дороге на Новый (кому-то — базар, кому-то — рынок) сразу услышала о «тварях, которые снова по инфраструктуре бьют, так что надо опять о фонарях-свечах подумать»… Да, надо, но Новый в сентябре — это, прежде всего, еда … ПОДРОБНЕЕ

Что такое «мир» для одесситов? – опрос 21 сентября в мире отмечается Международный день мира. Но что значит это слово? Каким будет мир после войны, и будет ли он похож на мир до 24 февраля? Согласны ли одесситы на «плохой мир», который «лучше войны»? Может ли быть мир во всем мире? Обо всем этом мы спросили одесситов. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 575: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине Начались пятьсот семьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей нашего государства. ПОДРОБНЕЕ