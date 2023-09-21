Россияне вечером ударили по Одесщине ракетами

Сегодня вечером, 21 сентября, россияне в очередной раз атаковали ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. После попадания возник пожар.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, россияне атаковали ракетами рекреационную инфраструктуру в Белгороде-Днестровском районе.
К сожалению, есть попадания. На месте возник пожар, который быстро ликвидировали, —
сообщил Кипер.
Пострадавших среди гражданских нет.
В ОК «Юг» заявили, что атаковали Белгород-Днестровский район противокорабельной ракетой типа «Оникс».
В телеграм-каналах распространяется фото предполагаемого запуска «Оникса» по Одесской области с оккупированного Крыма.
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