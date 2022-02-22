Россия признала независимость ОРДЛО: что это значит для Украины

Российские власти признали независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР». После этого на оккупированные территории официально вошли российские войска.

Давайте разберемся, какие могут быть последствия у этого решения.

Почему все говорят, что Минские соглашения больше не действуют?

Потому что Россия их грубо нарушила. У Минских соглашений и Нормандского формата есть главная цель — вернуть временно оккупированные территории в состав Украины. Все эти годы россияне называли ОРДЛО украинской территорией и говорили, что конфликт на Донбассе внутренний. Но теперь, после официального признания независимости, эти территории невозможно будет реинтегрировать.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Путин разорвал в клочья Минские соглашения. Вашингтон не верит, что россияне на этом остановятся. Западные лидеры готовят санкции против России. Германия остановила процесс сертификации Северного потока-2.

Однако, россияне продолжают делать вид, что ничего не произошло. Представитель России в ООН уже заявил, что Киев должен исполнять Минские соглашения и пойти на прямые переговоры с оккупационными администрациями. По его словам, Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому ничего не изменилось.

Как теперь будет происходить обмен пленными?

Россия давно заблокировала переговоры по обмену. В рамках Минских соглашений это практически невозможно, уверена координатор ОБСЕ Шарлотта Реландер. Поэтому ничего не изменится, Украина продолжит искать другие возможности для переговоров.

На оккупированных территориях удерживают около 300 украинцев. Россия уклоняется от обмена, потому что хочет получить политические уступки.

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Что будет на оккупированных территориях?

Эксперты рассматривают несколько вариантов развития событий. Если оккупационные администрации ОРДЛО заявят о своих претензиях на всю территорию Донецкой и Луганской областей, то возможно обострение по всей линии фронта.

Аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества Владимир Горбач считает, что будет либо сразу война за выход к границам областей, либо новый рычаг давления на Украину. Угрозу войны будут использовать для шантажа вместо Минских соглашений.

Политический эксперт Виталий Портников предполагает, что возможен вариант, как в Грузии. Там тоже в 2008 году было признание россиянами Абхазии и Южной Осетии, войска на границе и постоянный шантаж. Но независимая Украина — это как кость в горле для россиян, подчеркивает Портников. Поэтому война никуда не исчезнет. Россия не бросит попыток оккупировать и уничтожить Харьков, Днепр и Одессу.

Журналист Иван Яковина уверен, что ОРДЛО фактически превращается в Приднестровье. Против россиян введут санкции, но обострения военного конфликта не будет. Шум пройдет и обо всей этой истории в России постараются поскорее забыть, считает журналист.

Что будет делать Украина в этой ситуации?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина однозначно квалифицирует действия россиян, как нарушение своего суверенитета и территориальной целостности. Президент объявил об экстренном созыве «нормандской четверки» и Совета Безопасности ООН. «Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора», — подчеркнул Владимир Зеленский в своем обращении. По его словам, сейчас нет причин для хаотических действий. Украина останется верна политическому и дипломатическому урегулированию. Президент проводит встречи с западными лидерами по вопросу санкций для россиян.

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Кремль признал собственную агрессию против Украины. «Мы остаемся уверенными и спокойными. Мы готовы и способны защищать себя и свой суверенитет», — подчеркнул глава министерства.

Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов считает, что следует ввести военное положение на территории Донецкой и Луганской областей, а также разорвать дипломатические отношения с Россией. Действия россиян — это прямая агрессия. Если президент Зеленский не введет военное положение, то это будет нарушением закона про оборону, уверен Юрий Бутусов. Обязанность президента Украины дать отпор вооруженной агрессии, иначе Путин получит возможность захватить весь Донбасс.

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Фото: Ukrmilitary, Getty Images

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