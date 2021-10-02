Арестованный в Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку

Объявил голодовку и хочет видеть консула

Об этом заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария, посетившая Саакашвили в тюрьме в городе Рустави, куда экс-президента доставили после задержания.

«Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере… Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку… Он не согласен с вынесенными в отношении него обвинительными приговорами и считает себя политическим заключенным»,

– сообщила Ломджария.

Кроме того, по словам омбудсмена, Саакашвили как гражданин Украины просит встречи с украинским консулом.

Саакашвили также сообщил Ломджария, что во время задержания обращение с ним было удовлетворительным и в медицинской помощи он не нуждается. Когда экс-президента арестовали, он был один и не оказывал сопротивления.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

А по сообщению прокуратуры Грузии, наличие у Саакашвили украинского гражданства не повлияет на отбывание им наказания в Грузии, и его экстрадиция не рассматривается.

Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью СМИ, что Украина будет оказывать поддержку своему гражданину Михаилу Саакашвили.

В чем обвиняют Михаила Саакашвили

Как сообщалось ранее, 1 октября Михаил Саакашвили вернулся на родину, где не был с 2013 года, и почти сразу попал за решетку.

В июне 2018 года Саакашвили признали виновным по двум делам. Его заочно приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Саакашвили судили на фоне призывов экс-президента «развалить» действующее на тот момент правительство Иванишвили.

В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в страну 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело – о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

27 сентября 2021 года Саакашвили заявил, что купил билет на рейс Киев – Тбилиси на 2 октября в связи с местными выборами, на которых решится судьба страны, и он не может «наблюдать за процессом со стороны». А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: как только нога Саакашвили ступит на грузинскую землю – его в ту же минуту арестуют и доставят в тюрьму.

1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что приехал в Грузию. Тогда же Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

С 30 мая 2015-го по 9 ноября 2016 года Михаил Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией. Сейчас в Украине он занимает должность председателя Исполнительного комитета реформ Национального совета реформ, работающего при президенте Украины Владимире Зеленском.

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Фото: Эхо Кавказа