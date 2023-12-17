Почему улиц Землячки и Гарибальди в Одессе уже нет

Организатор массовых убийств с красивым именем

Розалия Самуиловна Землячка при рождении в 1876 году носила фамилию Залкинд. Папа ее был очень приличным человеком – киевский купец 1-й гильдии. А вот Розу еще с младых ногтей подхватили ветры революции.

С 17 лет эсеры, потом социал-демократы, партийные «кликухи», агент ленинской газеты «Искра» (в Одессе, между прочим), многочисленные аресты, эмиграция – короче говоря, к октябрьскому перевороту 1917-го года выпускница медицинского факультета Лионского (Франция) университета подошла уже «при погонах» матерой революционерки.

В 1918-19 гг. руководила политотделами различных армий «красного» войска. С ноября 1920 года по январь 1921 года была ответственным секретарем Крымского обкома РКП(б).

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Считается одним из организаторов проведения в Крыму массовых расстрелов местных жителей и пленных солдат и офицеров «белой» армии барона Врангеля. По некоторым данным, «цена вопроса» – 120 тысяч трупов. Более того, она, судя по воспоминаниям соратников, творила «жесть», действуя по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись!».

Вот, к примеру: «В бытность тов. Самойловой в Крыму буквально все работники дрожали перед ней, не смея ослушаться ее хотя бы самых глупых и ошибочных распоряжений». Самойлова – это Роза Землячка, к тому времени уже второй раз вышедшая замуж.

В 1921 году за заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной армии, Розалия Землячка была награждена орденом Красного Знамени, став первой женщиной, награжденной советским орденом.

После окончания Гражданской войны много лет работала на крупных партийных и хозяйственных должностях. Настолько была предана делу Ленина, что даже умерла в один с ним день, 21 января, правда в 1947-м, пережив Ильича на 23 года. Урна с ее прахом замурована в кремлевскую стену. Есть ли не нашей Землячке после всего этого место в одесской топонимике – вопрос риторический…

Герой Италии позапрошлого века и Одесса

Память Джузеппе Гарибальди (1807-1882) явно чтят в солнечной Италии. И чтят заслуженно. Италия в те годы была под игом Австрии, и Гарибальди многие десятилетия своей жизни посвятил борьбе за свободу и национальную независимость Италии.

С 1832 года этот знаменитый итальянский политический деятель принимал активное участие во всех революционных попытках, имевших целью освобождение Италии. В 1848-м, когда в Италии вспыхнула открытая революция, Гарибальди становится во главе революционных батальонов, начавших борьбу с Австрией.

Победы Гарибальди сделали его имя одним из наиболее популярных в Европе. После 1848 года Гарибальди продолжал поддерживать своим оружием все революционные вспышки не только в Италии, но и за ее пределами. В 1870-1871 гг. Гарибальди участвовал во франко-прусской войне на стороне Франции и стал кумиром республиканских слоев Франции.

Имя Гарибальди – и поныне синоним революционной отваги. Он Национальный герой Италии. Но давайте-ка вспомним классическую фразу литературного персонажа: «Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?». И немного ее переиначим: «Джузеппе Гарибальди, конечно, герой, но он герой Италии позапрошлого века. А к Украине 21-го века он какое отношение имеет?» Ответ лежит на поверхности и однозначен: никакого отношения!

Кстати, если в поисках данных о Гарибальди зайти в Википедию, получается весьма показательная ситуация. Набираю на украинском «Гарі…» и появляется Гарібальді …аж в самом хвосте длинного списка, возглавляемого нынешним «национальным героем» планетарного масштаба. Это Гарі Поттер… Что ж, «все течет и все изменяется…» – мудрая мысль.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса