По центру Одессы — в поисках предновогодних примет (фоторепортаж)

Да, такие вот времена: предновогодние приметы в центре Одессы надо теперь искать. И порой довольно долго, несмотря на то, что уже двадцатое декабря и до Нового года остается… Да какая там разница, сколько остается до смены года. Сейчас все думают о другом: сколько остается до нашей Победы.

О главном — благодарности и одесских елках

И все же совсем скоро Новый год, и как же не похожи эти предновогодние дни на военном положении на те, что искрились приметами любимого праздника год назад…

Ну а что же все-таки с праздничными приметами?

Обойдя улицы и переулки, именуемые сердцем Одессы, поняла основное, о чем, вероятно, вы и сами уже догадались: главные одесские елки — на Дерибасовской и Думской площади — в этом году не зажгли свои огни.

Не украшает в этом году Дерибасовскую созданная из множества живых сосен огромная зеленая красавица. И на Думской площади по понятным причинам не до привычных новогодних инсталляций и, конечно, самой-самой нашей елки.

А вот Английский клуб издали привлекает главной нашей благодарностью уходящего года: плакатом с множеством фото, выложенных в «Дякуємо ЗСУ!»…

У одного из кафе — большие хлопоты: сотрудники устанавливают сразу несколько живых елочек.

— Долго спорили, устанавливать в этом году или нет. Решили, что все-таки надо. Люди проходят — улыбаются. Правда, услышали и такое: один прохожий спросил: «Делать вам больше нечего?», — рассказывает одна из сотрудниц.

И все же предновогодние приметы по дороге встречаются. И оригиналки, которые зовутся арт-елками, и даже что-то вроде новогодних фотозон и инсталляций. Конечно, с прошлым годом не сравнишь — ни по количеству, ни по креативному подходу.

Где в центре Одессы увидеть предновогоднюю сказку?

Не украшен теперь и Горсад световыми инсталляциями, и традиционной нарядной елки здесь тоже нет.

А вот в Летнем театре Горсада застали момент украшения елки игрушками. Эта елка — из удачливых во всех отношениях. И растет она здесь давно, и выглядит отлично, и шишки на ее верхушке похожи на нарядные игрушки. Над украшением красотки трудятся сразу несколько человек. И маленькому одесситу, который пришел с бабушкой подышать воздухом, повезло: принимает участие в важном и сказочном процессе.

Маловато предновогодних примет в центре Одессы? Хочется больше? Тогда вам — в Пассаж. Здесь как раз постарались создать сказочно-рождественско-новогоднее настроение «по полной». Елок сразу несколько. И, кстати, не забудьте отыскать еще одну, завернув во «внутренний дворик» Пассажа, который еще называют самой узкой улочкой Одессы.

А еще полюбуйтесь витринами и фотозонами старичка-Пассажа. Он явно принял решение, что Новый год должен радовать и дарить надежду. Даже когда мы все уже более трех сотен дней живем на военном положении…

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Фото Марии Котовой