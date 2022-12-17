Почем зеленка? Одесский елочный базар на военном положении

16 декабря… В поисках елочного базара с его ароматом хвои и предновогодним настроением, которое обычно как-то само собой создавалось, стоило только приблизится к зеленым красоткам, мы отправились в привычное место. А именно: к Новому базару. Как там елочки? По какой цене? Что еще имеется из новшеств?

Вот в прошлом году, например, продавались игрушки из веточек и шишек, даже варенье из тех же еловых шишек.

Улица Конная, что тянется вдоль старого-старого Нового базара встретила неработающими по понятной причине светофорами (ох, уж это привычное «света нет») и мелким нудным дождем.

А где же елочки? А нет елочек. На дереве красуется (еще с прошлого года) объявление об услуге по доставке праздничных новогодних красавиц прямо на дом. Надо же, сохранилось…

Впрочем, подобие елочного базара мы все же отыскали. Где? Да на той же Конной, только ближе к Коблевской. Елок мало, причем, только сосны. Еще меньше покупателей. Продавец говорит, что весь товар — из Одесской области.

— Кроме сосен ничего пока нет. Скорее всего и не будет, — поясняет продавец.

Две женщины останавливаются, смотрят удивленно:

— Елки продают.. Неужели кому-то сейчас до них?

Продавец почти с обидой напоминает, что праздник все равно нужен, даже когда война, причем и детям, и взрослым. Женщины отозвались соответствующей тирадой: у нас и так, мол, в этом году сплошные праздники.

Сколько же стоит праздник, то есть, сосновые красавицы? Или, как при мне поинтересовался один одессит, «почем зеленка?»

Самая маленькая елка — триста гривен. Ну а дальше цены растут вместе с высотой этой самой зеленки. Есть сосны и по 1700 гривен.

Продаются и подставки под сосны. Металлические «тянут» по 350 гривен, деревянные обойдутся дешевле.

Ни новогодне-рождественских веночков, ни прочих «сопутствующих» товаров на так называемом елочном базаре у Нового рынка не наблюдается. Во всяком случае, пока.

И да, если вы думаете, что на главный новогодний товар совсем не находится покупателей, то ошибаетесь. Их, правда, очень мало…

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