Елочный базар у Привоза: где искать и чем торгуют (фоторепортаж)

Елочный базар у Привоза!.. Сколько себя помню, это всегда тьма впечатлений и вечный вопрос: ну зачем же так много живых елок, а? Ну не раскупят же все, будут потом валяться. И так – из года в год. Вот только не в этом, не в военном.

Обычно в последние годы у Привоза располагалось два крупных равномасштабных елочных базара: один – со стороны Мечникова, второй – на Екатерининской ближе к Пантелеймоновской. Были и мелкие – на той же Екатерининской рядом с Привозом, в цветочных рядах.

Что сейчас? В какой-то момент я подумала, что елки у Привоза вообще не продаются. На Мечникова – пустота, на Екатерининской – тоже. На самом Привозе, как и обычно, елками обычно не торгуют.

И все же елки у Привоза в продаже есть. Торговля зеленым живым товаром ведется на Пантелеймоновской, ближе е Екатерининской, как раз там, где находится трамвайная остановка. Она и стала удобной «подпоркой» для части продаваемых елочек.

Итак, место нашли. Чем торгуют? Только соснами! Самых разных размеров. Цена – от 350 гривен и до 1800 (может, и подороже можно отыскать при желании).

Покупателей мало. Даже тех, кто «только цену узнать» или «просто спросить»).

– А классические елочки есть? Или потом будут?

Мой вопрос повис в воздухе, пока один из продавцов, выдав что-то на тему «та кто ж сейчас знает, что потом будет?», не указал мне направление. Неужели я что-то пропустила?

В самом деле, пропустила. В одной единственной «точке» на этом живом зеленом празднике таки продавали и «классическую» елочку. Всего одну. Малюсенькую (всего несколько веточек), растущую в горшочке. Чтобы елочка не имела совсем уж жалкий вид, продавец ее украсила елочными шарами. За шарами эту «классику» вообще можно было разглядеть с трудом…

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Мария Котова

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