Молодой фестиваль «ВиделкаFest» вынужден перехать из Придунавья: причины

Молодой фестиваль «ВиделкаFest» вынужден перехать из Придунавья: причины

Второй музикально-фольклорний фестиваль «ВиделкаFest» из-за проблем с логистикой вынужден поменять локацию. В этом году вместо Вилково мероприятие пройдет в Черноморске.

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Первый фестиваль украинской культуры Виделкаfest состоялся в Вилково в прошлом году.

К тому времени мост через лиман недалеко от Затоки уже был разрушен российскими ракетами, поэтому вся логистика фестиваля проходила через Паланку. Уже тогда у участников фестиваля, особенно у мужчин, возникали проблемы на границе. А в апреле этого года, когда происходило традиционное для фестиваля сезонное событие, посвященное Владимиру Ивасюку, Госпогранслужба не успела вовремя проработать присланный запрос, поэтому организаторам и участникам события пришлось очень долго ждать.

В Виделкаfest говорят, что при таких условиях попасть на фестиваль в Вилково гостям из других мест, не прописанных на юге Одесской области, было бы почти невозможно.

Читайте также: Как получить разрешение пограничников, чтобы проехать на юг Одесской области: подробности

“Ми очень хотели бы провести фестиваль в Вилково, но в связи с новым законом о пребывании в пограничной полосе и общей ситуации с пересечением границы нам пришлось перенести фестиваль по другую сторону границы. Хотя целью проекта является распространение украинской культуры на Бессарабии“, –  отметила Иванна Антонюк, исполнительный директор фестиваля.

Одним из главных приоритетов в выборе новой локации было наличие бомбоубежищ вблизи. Объездив много мест, организаторы выбрали Черноморск:

«Черноморск — город тысячи видов роз, сотен хранилищ и десятков километров побережья, и именно здесь мы будем ждать Вас в течение 25-28 июля на фестивале вилкаfest!»

виделкаfest

Посетителей будут ждать:

  • Невероятные музыкальные выступления от талантливых артистов из разных регионов страны;
  • Показы современных украинских фильмов;
  • Литературные чтения, встречи с любимыми авторами и презентации книг;
  • Мастер-классы и воркшопы для всей семьи;
  • Интерактивные развлечения для детей;
  • Дискуссии от представителей бизнеса, органов местного самоуправления и активного студенчества.

«Наш лозунг: “Помни. Борись. Плекай” – помни, какую цену мы ежедневно платим, чтобы сохранить свой язык, культуру и независимость; борись за свои мечты, идеалы и свободу; лекай таланты и новые идеи. Вилка fest – это не просто фестиваль, это возможность стать частью чего-то большего, что вдохновляет и заряжает энергией на весь год!“, – говорят организаторы мероприятия.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua