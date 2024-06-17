Молодой фестиваль «ВиделкаFest» вынужден перехать из Придунавья: причины

Второй музикально-фольклорний фестиваль «ВиделкаFest» из-за проблем с логистикой вынужден поменять локацию. В этом году вместо Вилково мероприятие пройдет в Черноморске.
Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Первый фестиваль украинской культуры Виделкаfest состоялся в Вилково в прошлом году.
К тому времени мост через лиман недалеко от Затоки уже был разрушен российскими ракетами, поэтому вся логистика фестиваля проходила через Паланку. Уже тогда у участников фестиваля, особенно у мужчин, возникали проблемы на границе. А в апреле этого года, когда происходило традиционное для фестиваля сезонное событие, посвященное Владимиру Ивасюку, Госпогранслужба не успела вовремя проработать присланный запрос, поэтому организаторам и участникам события пришлось очень долго ждать.
В Виделкаfest говорят, что при таких условиях попасть на фестиваль в Вилково гостям из других мест, не прописанных на юге Одесской области, было бы почти невозможно.
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“Ми очень хотели бы провести фестиваль в Вилково, но в связи с новым законом о пребывании в пограничной полосе и общей ситуации с пересечением границы нам пришлось перенести фестиваль по другую сторону границы. Хотя целью проекта является распространение украинской культуры на Бессарабии“, – отметила Иванна Антонюк, исполнительный директор фестиваля.
Одним из главных приоритетов в выборе новой локации было наличие бомбоубежищ вблизи. Объездив много мест, организаторы выбрали Черноморск:
«Черноморск — город тысячи видов роз, сотен хранилищ и десятков километров побережья, и именно здесь мы будем ждать Вас в течение 25-28 июля на фестивале вилкаfest!»
Посетителей будут ждать:
- Невероятные музыкальные выступления от талантливых артистов из разных регионов страны;
- Показы современных украинских фильмов;
- Литературные чтения, встречи с любимыми авторами и презентации книг;
- Мастер-классы и воркшопы для всей семьи;
- Интерактивные развлечения для детей;
- Дискуссии от представителей бизнеса, органов местного самоуправления и активного студенчества.
«Наш лозунг: “Помни. Борись. Плекай” – помни, какую цену мы ежедневно платим, чтобы сохранить свой язык, культуру и независимость; борись за свои мечты, идеалы и свободу; лекай таланты и новые идеи. Вилка fest – это не просто фестиваль, это возможность стать частью чего-то большего, что вдохновляет и заряжает энергией на весь год!“, – говорят организаторы мероприятия.