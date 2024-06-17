Молодой фестиваль «ВиделкаFest» вынужден перехать из Придунавья: причины

Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Первый фестиваль украинской культуры Виделкаfest состоялся в Вилково в прошлом году.

К тому времени мост через лиман недалеко от Затоки уже был разрушен российскими ракетами, поэтому вся логистика фестиваля проходила через Паланку. Уже тогда у участников фестиваля, особенно у мужчин, возникали проблемы на границе. А в апреле этого года, когда происходило традиционное для фестиваля сезонное событие, посвященное Владимиру Ивасюку, Госпогранслужба не успела вовремя проработать присланный запрос, поэтому организаторам и участникам события пришлось очень долго ждать.

В Виделкаfest говорят, что при таких условиях попасть на фестиваль в Вилково гостям из других мест, не прописанных на юге Одесской области, было бы почти невозможно.

“Ми очень хотели бы провести фестиваль в Вилково, но в связи с новым законом о пребывании в пограничной полосе и общей ситуации с пересечением границы нам пришлось перенести фестиваль по другую сторону границы. Хотя целью проекта является распространение украинской культуры на Бессарабии“, – отметила Иванна Антонюк, исполнительный директор фестиваля.

Одним из главных приоритетов в выборе новой локации было наличие бомбоубежищ вблизи. Объездив много мест, организаторы выбрали Черноморск:

«Черноморск — город тысячи видов роз, сотен хранилищ и десятков километров побережья, и именно здесь мы будем ждать Вас в течение 25-28 июля на фестивале вилкаfest!»

Посетителей будут ждать:

Невероятные музыкальные выступления от талантливых артистов из разных регионов страны;

Показы современных украинских фильмов;

Литературные чтения, встречи с любимыми авторами и презентации книг;

Мастер-классы и воркшопы для всей семьи;

Интерактивные развлечения для детей;

Дискуссии от представителей бизнеса, органов местного самоуправления и активного студенчества.

«Наш лозунг: “Помни. Борись. Плекай” – помни, какую цену мы ежедневно платим, чтобы сохранить свой язык, культуру и независимость; борись за свои мечты, идеалы и свободу; лекай таланты и новые идеи. Вилка fest – это не просто фестиваль, это возможность стать частью чего-то большего, что вдохновляет и заряжает энергией на весь год!“, – говорят организаторы мероприятия.