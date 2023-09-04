Письмо воинам: семья с Одесщины обратилась ко всем защитникам Украины

В канун Дня Независимости Украины наша семья решила порадовать вкусненьких защитников нашей страны – домашними пирожками и вертутами, сделанными собственноручно. На днях пришло сообщение о том, что гостинцы и это письмо воины получили и передали свою искреннюю благодарность.

«Мои дорогие дети, братья, наши мужественные воины и защитники!

Есть честь прислать вам немного вкусненького от нашей семьи – семьи военных в пятом колене. Восемь человек из нашей семьи сегодня в армии. Все мы поклоняемся каждому из вас за ваш ратный подвиг, за вашу победу.

Ежедневно в молитвах я прошу Бога, чтобы сохранил вас, наших защитников, и невредимыми и здоровыми вернул домой к родным, которые вас ждут.

Ваш подвиг неоценим, ваша любовь к Украине – пример самопожертвования и преданности своему народу.

Вы стоите на защите не только настоящего, но и будущего нашего государства, нашего народа, нашей свободы и воли, нашего права жить в своей стране. Вы боретесь за счастье новых поколений, за то, чтобы мирное небо над Украиной никто не посмел омрачить веками.

Вы боретесь за свободу, за которую на протяжении веков боролись наши предки.

В ваших руках сегодня — судьба нашего народа, свободолюбивого и смелого, искреннего и щедрого, терпеливого и преданного.

Верю в вас, в ваше достоинство и мужество. Люблю вас и поклоняюсь. Вы – мои Герои!

Удачи каждому из вас и всем вместе! Да хранит вас Бог!

Слава Украине! Героям Слава!

Семья Кузьменко

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