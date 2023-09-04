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Лист воїнам: родина з Одещини звернулась до всіх захисників України

Лист воїнам: родина з Одещини звернулась до всіх захисників України

Напередодні Дня Незалежності України наша родина вирішила порадувати смачненьким захисників нашої країни – домашніми пиріжками і вертутами, зробленими власноруч. Днями прийшло повідомлення про те, що гостинці і цього листа воїни отримали і передали свою щиру вдячність.

 

«Мої любі діти, брати, наші мужні воїни і захисники! 

Маємо честь надіслати вам трохи смачненького від нашої родини – родини військових у п’ятому коліні. Вісім осіб з нашої родини сьогодні у війську. Всі ми доземно вклоняємося кожному з вас за ваш ратний подвиг, за вашу звитягу.

Щоденно у молитвах я прошу Бога, щоб зберіг вас, наших захисників, і неушкодженими і здоровими повернув додому, до рідних, які вас чекають. 

Ваш подвиг неоціненний, ваша любов до України – приклад саможертовності і відданості своєму народу. 

Ви стоїте на захисті не тільки сьогодення, а й майбуття нашої держави, нашого народу, нашої свободи і волі, нашого права жити у своїй країні. Ви боретеся за щастя нових поколінь, за те, щоб мирне небо над Україною ніхто не посмів затьмарити у віках. 

Ви виборюєте волю, за яку впродовж віків боролися наші пращури.

У  ваших руках сьогодні — доля нашого народу, волелюбного і сміливого, щирого і щедрого, терплячого і відданого. 

Вірю в вас, в вашу гідність і мужність. Люблю вас і доземно вклоняюсь. Ви — мої Герої! 

Хай щастить кожному з вас і всім разом! Хай Береже вас Бог!

Слава Україні! Героям Слава!

Родина Кузьменків

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