Пиодермия: что это и как лечить гнойничковую сыпь на коже

Пиодермия: каким бывает гнойное воспаление

Группа заболеваний кожи, основным симптомом которых является развитие гнойного воспаления, называется общим термином – пиодермия. Возбудителями гнойных воспалений чаще всего становятся стафилококки и стрептококки, а также пневмококки и синегнойная палочка. Эти условно-патогенные микроорганизмы присутствуют на кожных покровах и слизистых оболочках любого человека, но активизируются при понижении иммунитета и наличии сопутствующих факторов риска.

Чаще от гнойно-воспалительных поражений кожи страдают дети и мужчины среднего и старшего возраста.

Пиодермия может быть первичной (то есть самостоятельной патологией) и вторичной – сопутствующей другим болезням. Также пиодермии разделяют на поверхностные и глубокие, ограниченные и распространенные, острые и хронические, осложненные и неосложненные.

Отчего возникает гнойное воспаление на коже

Факторы, провоцирующие развитие или рецидив патологии, бывают внешними и внутренними.

К первым относятся микротравмы (потертости, порезы, расчесы), ожоги, язвы, неправильная гигиена, повышенное потоотделение и так далее. Также причиной возникновения нагноения способны стать инфицированные хирургические раны, частое воздействие на кожу обезжиривающих и раздражающих химических веществ, длительное лечение гормональными мазями.

Внутренними причинами развития гнойного воспаления чаще всего являются нарушение обмена веществ, наличие сахарного диабета, болезней крови, желудочно-кишечных патологий, заболеваний печени или очагов хронической инфекции в организме.

Зачастую к развитию пиодермии приводит сочетание нескольких факторов, снижающих барьерную и защитную функции кожи.

Основные симптомы гнойный воспалений

Проявления патологии отличаются в зависимости от вида возбудителя, характера течения и формы болезни, возраста и типа кожи больного, состояния его иммунной системы.

Но общие симптомы пиодермии включают единичные или множественные высыпания (часто болезненные) в виде узелков, пузырьков и гнойников, протекающие с образованием эрозий, корок, покраснения, шелушения кожи, отеков и уплотнений. Локализация сыпи разная: это может быть лицо, волосистая часть головы, пах, бедра, подмышечные впадины, руки.

Но даже начальные симптомы пиодермии нельзя игнорировать, так как это не просто эстетическая проблема. Если иммунитет слабый, то без адекватного лечения заболевание будет развиваться и грозит осложнениями — воспалениями лимфоузлов, абсцессами, образованием рубцов, поражением внутренних органов, сепсисом.

Как лечится пиодермия

Диагностикой и лечением патологии занимается врач-дерматовенеролог. Первичный диагноз специалист часто ставит на основании клинической картины, но обычно также необходимы общий и биохимический анализ крови, лабораторное исследование содержимого высыпаний для выявления возбудителя и чувствительности микроорганизмов к антибактериальной терапии. Иногда требуются дополнительные консультации аллерголога, иммунолога, гастроэнтеролога, ревматолога или инфекциониста.

Для лечения пиодермии используется комплексная терапия. В зависимости от вида возбудителя, стадии и формы заболевания, это могут быть антибиотики локального или системного действия, глюкокортикостероиды, иммуноглобулины, местные противовоспалительные или противоаллергические средства, физиотерапевтические методы.

Хирургическое вмешательство применяется редко — при глубоких язвенных или некротических дефектах кожи, наличии гнойных полостей или свищевых ходов.

Профилактика пиодермии

Чтобы не допустить развития гнойного воспаления, обязательно обрабатывайте антисептиком любые микротравмы кожи, тщательно соблюдайте личную гигиену, сбалансировано питайтесь (меньше соли, сахара, простых углеводов), укрепляйте иммунитет. Также важно лечить хронические заболевания, на фоне которых могут развиться гнойничковые поражения кожи.