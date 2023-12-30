Ксероз: как бороться с сухостью кожи

Ксероз: чем опасна сухость кожи

Патологическая сухость кожи, обусловленная изменением ее гидролипидного баланса, называется ксерозом. Характерные проблемные места при этом — локти, колени, кисти рук и стопы, но процесс может проявляться и на других участках тела, например, на животе и спине.

Ксероз — очень распространенное состояние, от которого в той или иной мере страдает каждый пятый человек на земле. В то же время разделяют разные причины развития и степени выраженности патологии. И если на начальной стадии с проблемой можно справиться с помощью специальных увлажняющих средств, то запущенный ксероз нарушает защитные функции кожи и становится стартовой площадкой для возникновения дерматозов и других кожных заболеваний.

Отчего возникает чрезмерная сухость кожи

Нарушение водно-жирового баланса кожи может быть следствием разных причин, в зависимости от которых ксероз разделяют на три группы:

врожденный (наследственный) — связан с генетическими мутациями, которые приводят к нарушениям в эпидермисе (сухость кожи проявляется с детства и присутствует на протяжении всей жизни);

приобретенный — развивается под воздействием различных внешних факторов (слишком сухой воздух, холод или жара, обветривание, избыточное воздействие ультрафиолета), а также может быть сопутствующим симптомом таких заболеваний, как сахарный диабет, тиреоидит, гепатит, почечная недостаточность, гастрит, холецистит, невроз, гиповитаминоз, анемия, атопический дерматит;

сенильный (старческий) — обусловлен возрастными изменениями гормонального баланса, активности сальных и потовых желез (часто приводит к появлению трещин на пятках и кистях, шелушению кожи на голенях).

Кроме того, проблемы с кожей могут вызвать нарушение режима сна и отдыха, неправильное питание, смена часовых поясов.

Основные симптомы ксероза

Специалисты выделяют четыре стадии развития ксероза, каждой из которых свойственен отдельный комплекс симптомов. Но к общим проявлениям патологии относятся ощущение стянутости, дискомфорта и повышенной чувствительности кожи, появление на ней характерных чешуек. На более поздних стадиях кожный покров становится шероховатым, на нем возникают высыпания, трещинки и даже язвы.

Также большинство пациентов с ксерозом жалуются на кожный зуд, иногда – жжение, при этом симптоматика ухудшается после контакта с водой и сухим воздухом.

Как лечится сухость кожи

Если дерматолог подозревает, что состояние кожи вызвано внутренними болезнями, пациента направляют на дополнительные обследования: анализы крови и мочи, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости.

В лечении ксероза используется комплексный подход, направленный на устранение симптомов и сведение к минимуму причин, спровоцировавших проблему. Специалист (дерматолог, косметолог) подбирает лечебную косметику, ориентируясь на индивидуальные особенности кожи и организма. При необходимости могут быть назначены средства с топическими кортикостероидами и обработка антисептиками.

Профилактика ксероза

Пациенту с ксерозом рекомендуется:

принимать витаминные комплексы и биодобавки, улучшающие состояние кожи;

избегать частого купания в горячей воде, использования агрессивных моющих средств, скрабов и жестких мочалок;

быть физически активным и регулярно выполнять упражнения, улучшающие кровообращение.