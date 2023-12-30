Ксероз: как бороться с сухостью кожи

Зимой многие люди страдают от аномальной сухости кожи. При этом обычные увлажняющие средства не решают проблему. Отчего пересыхает кожный покров, нужно ли это состояние лечить или оно является вариантом нормы, рассказал врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.
Ксероз: чем опасна сухость кожи
Патологическая сухость кожи, обусловленная изменением ее гидролипидного баланса, называется ксерозом. Характерные проблемные места при этом — локти, колени, кисти рук и стопы, но процесс может проявляться и на других участках тела, например, на животе и спине.
Ксероз — очень распространенное состояние, от которого в той или иной мере страдает каждый пятый человек на земле. В то же время разделяют разные причины развития и степени выраженности патологии. И если на начальной стадии с проблемой можно справиться с помощью специальных увлажняющих средств, то запущенный ксероз нарушает защитные функции кожи и становится стартовой площадкой для возникновения дерматозов и других кожных заболеваний.
Отчего возникает чрезмерная сухость кожи
Нарушение водно-жирового баланса кожи может быть следствием разных причин, в зависимости от которых ксероз разделяют на три группы:
- врожденный (наследственный) — связан с генетическими мутациями, которые приводят к нарушениям в эпидермисе (сухость кожи проявляется с детства и присутствует на протяжении всей жизни);
- приобретенный — развивается под воздействием различных внешних факторов (слишком сухой воздух, холод или жара, обветривание, избыточное воздействие ультрафиолета), а также может быть сопутствующим симптомом таких заболеваний, как сахарный диабет, тиреоидит, гепатит, почечная недостаточность, гастрит, холецистит, невроз, гиповитаминоз, анемия, атопический дерматит;
- сенильный (старческий) — обусловлен возрастными изменениями гормонального баланса, активности сальных и потовых желез (часто приводит к появлению трещин на пятках и кистях, шелушению кожи на голенях).
Кроме того, проблемы с кожей могут вызвать нарушение режима сна и отдыха, неправильное питание, смена часовых поясов.
Основные симптомы ксероза
Специалисты выделяют четыре стадии развития ксероза, каждой из которых свойственен отдельный комплекс симптомов. Но к общим проявлениям патологии относятся ощущение стянутости, дискомфорта и повышенной чувствительности кожи, появление на ней характерных чешуек. На более поздних стадиях кожный покров становится шероховатым, на нем возникают высыпания, трещинки и даже язвы.
Также большинство пациентов с ксерозом жалуются на кожный зуд, иногда – жжение, при этом симптоматика ухудшается после контакта с водой и сухим воздухом.
Как лечится сухость кожи
Если дерматолог подозревает, что состояние кожи вызвано внутренними болезнями, пациента направляют на дополнительные обследования: анализы крови и мочи, УЗИ щитовидной железы, органов брюшной полости.
В лечении ксероза используется комплексный подход, направленный на устранение симптомов и сведение к минимуму причин, спровоцировавших проблему. Специалист (дерматолог, косметолог) подбирает лечебную косметику, ориентируясь на индивидуальные особенности кожи и организма. При необходимости могут быть назначены средства с топическими кортикостероидами и обработка антисептиками.
Профилактика ксероза
Пациенту с ксерозом рекомендуется:
- принимать витаминные комплексы и биодобавки, улучшающие состояние кожи;
- избегать частого купания в горячей воде, использования агрессивных моющих средств, скрабов и жестких мочалок;
- быть физически активным и регулярно выполнять упражнения, улучшающие кровообращение.