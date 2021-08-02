Перестанут ли расти цены на подсолнечное масло?

Эпидемия COVID-19 и локдауны по всему миру нарушили работу сельхозпредприятий. Кроме того, во многих странах аномальную жару сменяют наводнения и ливни. Это привело к потери части урожая. Однако в Украине прогнозы довольно оптимистичные: по мнению экспертов, наш урожай семечек будет больше, чем в прошлом году.

Значит ли это, что цена на подсолнечное масло станет ниже?

Новый урожай повлияет на цену масла?

Больший урожай семечек, который прогнозируют в этом году, еще не означает, что цены в магазинах станут меньше.

«На это влияют и другие факторы, например, цены на другие растительные масла — в частности, на пальмовое и соевое. В любом случае, если новый урожай и повлияет на цены, то произойдет это не раньше октября», — говорит заместитель директора ProAgro Information Company Мария Колесник.

От чего тогда зависит цена?

Наши производители ориентируются на мировые цены. А за последний год они поднялись примерно на 80%.

«Поскольку на внешнем рынке цена на продовольствие растет, то ожидать того, что на внутреннем она будет падать, по меньшей мере, неразумно», — считает эксперт аналитического центра Юрий Гаврилечко.

Однако, в последние несколько месяцев на мировом рынке цена на масло начала снижаться.

Почему в Польше и Чехии украинское масло стоит дешевле, чем дома?

Хороший вопрос. Действительно, в середине июля подсолнечное масло украинского производства можно было купить в Праге примерно за 35 гривен. Причем разливают его в бутылки по 1 литру, а не по 0.85, как у нас. Эксперты очень осторожно высказываются на эту тему. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что такими вещами должен заниматься Антимонопольный комитет.

Мировые цены на подсолнечник — это не единственный фактор, который влияет на цену масла. «Если на внешнем рынке цена упала, да так, что отечественное масло стоит дешевле за рубежом, то текущее подорожание – ни что иное, как согласованные действия производителей, эдакий картельный сговор», — уверен эксперт.

Государство собирается как-то вмешаться?

Власти пока не принимают никаких мер. По мнению ряда экономистов, это не так и просто. В теории, если поднять пошлины на вывоз растительного сырья, то производители будут вынуждены реализовывать его внутри страны. Это могло бы привести к снижению цен из-за конкуренции. Но наши соглашения с Евросоюзом не позволяют использовать тарифные барьеры на экспорт.

Получается, какая будет цена на масло неизвестно?

Эксперты разделились во мнениях. Одни считают, что в сентябре возможно подорожание до 100 гривен за бутылку.

Другие уверены, что цена в ближайшие месяцы стабилизируется. То есть останется на прежней отметке в 50-70 гривен. Или даже немного снизится: на 5-10%.

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Фото: Freepik, volyn.com.ua