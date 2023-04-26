Новости Одессы и Одесской области

В аптеках Одессы продают минеральную воду по завышенным ценам

В аптеках Одессы продают минеральную воду по завышенным ценам

В Одесских аптеках выявили продажу минеральной воды по завышенным ценам. Негазированная вода входит в список социально значимых товаров, поэтому розничная цена не должна быть увеличена. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В список социально значимых товаров входят основные виды мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, овощи борщевого набора и яблоки, хлеб, различные крупы и макароны. На эти продукты продавцы не имеют право завышать надбавки.

Согласно информации Главного управления госпотребслужбы в Одесской области, были осуществлены внеплановые проверки аптек и выявлено, что аптечными учреждениями при реализации минеральной воды нарушались требования  Кабинета Министров Украины  «О мерах по стабилизации цен». Другими словами, при реализации минералки розничные цены росли более чем на 5 % при отсутствии декларирования изменения розничных цен.

Так, например, установлено, что в одном из проверенных аптечных заведений Одессы стоимость воды «Моршинская» увеличивалась более чем на 5 % по сравнению с маем 2020 года, а именно:

  • вода «Моршинская» минеральная негазированная 1,5 л – с 12,46 грн до 17,27 грн или на 38,6 %;
  • вода «Моршинская» минеральная негазированная 0,75 л – с 9,90 грн до 21,90 грн или на 121,2 %;
  • вода «Моршинская» минеральная негазированная 0,5 л – с 8,75 грн до 13,30 грн или на 52 %.

Уже применены административно-хозяйственные санкции в отношении лиц, которые завышали цены без декларирования. А на собственников аптек составлены протоколы об административных нарушениях и те, в свою очередь, вынуждены будут заплатить штрафы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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