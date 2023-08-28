Идентификация для получения пенсии: кому и как пройти рассказали в Пенсионном фонде

В Пенсионном фонде во время прямой линии с внутренне перемещенными лицами ответили на пенсионные вопросы. В частности, об идентификации ВПЛ, чтобы продолжить получать пенсию. На вопросы отвечала заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зоркая.

— Объясните, пожалуйста, будет ли использоваться для идентификации видеоконференция. Как это будет происходить? Кто будет вызывать и при каких условиях, о чем будет разговор? В Постановлении говорится, что можно пройти идентификацию в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ с помощью «Дія. Підпис». Выходит, я сама могу пройти эту идентификацию?

— Органы Пенсионного фонда Украины могут обеспечить проведение идентификации и верификации лица посредством видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронные доверительные услуги. Во время сеанса такой видеоконференции предоставляются документы, удостоверяющие личность.

К физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Действие.Подпись» («Действие ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг;

удостоверение соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

— Пенсионный фонд Украины не выполняет решение суда: задолжал мне пенсию за два года и не выплачивает. Пожалуйста, скажите, когда выполните решение суда, и я получу свою пенсию?

— Выплата сумм начисленных пенсий внутренне перемещенным лицам за истекший период, в том числе начисленных на исполнение решений суда, осуществляется на условиях отдельного порядка, утвержденного Постановлением № 1165 Кабинета Министров Украины от 10.11 2021 года.

Учет сумм пенсионных выплат, подлежащих выплате в соответствии с требованиями Порядка № 1165, осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины, в которых лица состоят на учете.

Определенные в Порядке № 1165 пенсионные выплаты за истекший период, в том числе начисленные на исполнение вступивших в законную силу решений суда, производятся получателям, включенным в Перечень по состоянию на 1 января соответствующего года.

Для решения вопроса, когда именно Вы получите сумму начисленных средств, рекомендуем обратиться в отдел обслуживания граждан (сервисный центр) органа Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете, как получателя пенсии.< /span>

— Как пройти идентификацию лица находящегося за рубежом пенсионера?

— Органы Пенсионного фонда Украины могут обеспечить проведение идентификации и верификации личности с помощью видеоконференцсвязи с соблюдением законодательства в сфере электронных доверительных услуг. Во время сеанса такой видеоконференцсвязи предъявляются документы, удостоверяющие личность, в соответствии с порядком, определенным правлением Пенсионного фонда Украины по согласованию с Минсоцполитики и Минцифры.

К физической идентификации приравнивается:

авторизация в личном электронном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи «Действие. Подпись» («Действие ID»), созданного с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг;

удостоверение соответствующим зарубежным дипломатическим учреждением Украины факта, что лицо живое.

— Я жительница Херсона. Из-за разрушения жилья была вынуждена уехать с территории Украины. С июня 2022 года не получала причитающуюся мне пенсию в связи с оккупацией, а затем — в связи с выездом. В июле текущего года оформила доверенность в Посольстве Украины в Румынии для получения моим представителем в Херсоне пенсии в отделении Укрпочты. Мой представитель проинформировал, что ему было отказано в получении из-за блокирования моей пенсии Пенсионным фондом, требующим моего личного присутствия. Прощу предоставить информацию и помощь в решении этого вопроса.

— В случае неполучение назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд, выплата пенсии прекращается.

Заявление о возобновлении пенсии подается заявителем в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В период действия военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после месяца, в котором он будет прекращен, заявление о возобновлении пенсии и документы, необходимые для возобновления пенсии, лицами, находящимися в связи с агрессией Российской Федерации временно проживают за границей и получили временную защиту или статус беженца, могут направляться по почте. Для возобновления пенсии к заявлению прилагаются:

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца, регистрации их места временного проживания за границей (с переводом);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо является живым (с переводом);

копия паспорта гражданина Украины.

Добавленные к заявлению копии документов должны быть заверены дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины, или нотариально.

— Я переселенка из Херсонской области. Хочу спросить, почему у меня не было доплаты к пенсии? В апреле всем моим друзьям и родственникам доплата была.

— С 01.04 2024 года без дополнительных обращений был произведен перерасчет пенсий тем лицам, после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года имели:

не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии;

после назначения (пересчета) пенсии по текучести времени прошло два года.

В случае несоблюдения указанных условий, оснований для проведения перерасчета пенсий в автоматическом режиме не было.

— К Вам обращается получатель пенсии за потерей кормильца, зарегистрированной в Мариуполе. До 24.02.2022 я жила в городе вместе с детьми. Мой муж умер 17.03.2022 и только 16.05.2023 я смогла обратиться за пенсией, которую мне назначили со дня обращения.

На момент обращения вступил в силу Закон № 2981-ІХ «О внесении изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия» . Поэтому пенсию мне должны были назначить с даты смерти мужа, независимо от даты обращения. На какие законодательные акты и нормативно правовые документы опирались при начислении со дня подачи заявления?

— В соответствии со статьей 45 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия назначается со дня обращения за ней. При этом пенсия в случае потери кормильца назначается со дня, следующего за днем ​​смерти кормильца, если обращение о назначении такого вида пенсии поступило в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца. Именно эта норма закона и была учтена при вынесении решения о назначении пенсии.

Вы справедливо замечаете изменения, которые были внесены Законом №2981-IX от 20.03.2023 относительно наличия права на назначение пенсии со дня, следующего за днем ​​смерти кормильца.

Для реализации своего права Вам необходимо обратиться в любой орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. Однако изменение срока назначения пенсии может привести к изменению его размера в связи с учетом другого показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

— Я переселенка из Херсона, сейчас нахожусь в Николаеве. Хочу поменять пенсионное удостоверение на новое. Возможно ли это в Николаеве, что для этого нужно?

— Да, заменить старое пенсионное удостоверение на новое возможно. Для этого нужно обратиться в орган Пенсионного фонда с необходимыми для этого документами: паспортом, идентификационным кодом, фотографией.

На основании этих документов будет сформирована анкета — заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения с последующим его изготовлением.

— Если ВПЛ был в Пенсионном фонде в апреле этого года. Все равно нужно проходить идентификацию?

— Соответственно к Постановлению № 837 Кабинета Министров Украины от 08.08 2023 года по 31.12 2023 года органы Пенсионного фонда Украины не прекращают выплаты пенсий.

На прямой линии работали Тамара Тысячная и Сергей Чернявский.

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