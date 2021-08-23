Пенсия по-украински: как менялись выплаты за 30 лет независимости?

24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принял постановление о провозглашении независимости Украины. К концу того же года уже Верховная Рада Украины приняла Закон «О пенсионном обеспечении» №1788-XII от 5 ноября 1991 года.

Выплаты пенсионерам и денежная реформа

Указанный выше закон вступил в силу в 1992 году. Он во многом дублировал принципы советского пенсионного законодательства. Пенсия составляла 55% от зарплаты. За каждый год, проработанный свыше 20 лет для женщин и свыше 25 лет для мужчин, пенсия увеличивалась еще на 1%. Но в условиях гиперинфляции эта формула ушла на второй план. Пенсии постоянно пересчитывали буквально в ручном режиме с поправкой на рост цен и обесценивание национальной валюты.

В 1991 году средняя пенсия составляла 103 рубля*. В 1992 году состоялся переход на купоно-карбованцы. В том году средняя пенсия составляла 539 купонов. В 1993 году средняя пенсия составила 9735 купонов, то есть за год выросла в 18 раз! Минимальная пенсия тогда была 4600 купонов.

Далее еще более шокирующие цифры: в 1994 году средняя пенсия составляла 292 тысячи купонов, а в 1995 году ее размер перевалил уже за миллион. Номинально многие пенсионеры стали миллионерами. Все время приходилось пересматривать размер минимальной пенсии. Специальными решениями правительства чуть ли не каждый месяц корректировалась зарплата, которая учитывалась при назначении пенсии: зарплату умножали на определенные коэффициенты, чтобы ее уровень соответствовал реалиям времени. С марта 1996 года уже даже не средняя, а минимальная пенсия была 1,5 миллиона гривен.

Три минималки, но не больше

После этого произошла денежная реформа – в Украине появились гривни. Средняя пенсия на тот момент составила около 39 гривен. Инфляцию, это, конечно, не остановило, но ее темпы значительно снизились. За последующие 8 лет средняя пенсия выросла примерно в 3,5 раза и к 2003 году составила 136 гривен.

Важный момент. Согласно действовавшему тогда Закону «О пенсионном обеспечении», максимальная пенсия не могла превышать трех минимальных пенсий (а для тех, кто работал по Списку №1, – четырех минимальных пенсий). Например, в 2003 году минимальная пенсия составляла 50 гривен. То есть максимальная пенсия для большинства граждан ограничивалась суммой в 150 гривен. Расчетный размер пенсии со всеми коэффициентами мог быть и гораздо выше, но платили человеку все равно не более 150 гривен. В этом смысле нет особой надобности влезать в тонкости старой формулы расчета.

Пенсионные перемены 2000-х

В 2004 году вступил в силу совершенно новый Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» №1058-IV от 9 июля 2003 года. Этот закон действует и сейчас, хотя пережил уже около ста редакций. По новой формуле, резко сократился процент пенсии от зарплаты. Если говорить упрощенно: сколько лет стажа, столько процентов от зарплаты составит пенсия. Например, 30 лет стажа дают пенсию в размере 30% зарплаты.

Формула определения зарплаты для назначения пенсии оказалась несправедливой, и эта несправедливость не устранена до сих пор. Зато на определенный период было снято ограничение на максимальный размер пенсии. Кроме того, размер минимальной пенсии был привязан к прожиточному минимуму. Это привело к тому, что пенсии за пару лет выросли более чем в два раза. В 2005 году средняя пенсия составила 316 гривен. Этот рост уже не был связан с инфляцией. Следующий существенный рост пенсий пришелся на 2008 год. Тогда было произведено так называемое осовременивание пенсий – увеличили размер зарплаты, который подставляется в формулу расчета. Кроме того, увеличили до 1,35 коэффициент стажа, который также подставлялся в формулу расчета. То есть при 30 годах стажа человек смог получать уже пенсию в размере не 30, а 40 процентов от зарплаты. В том же году был принят Закон Украины «О повышении престижности шахтерского труда», позволивший увеличить пенсии некоторым шахтерам. По состоянию на 2009 год, средняя пенсия составляла 934 гривни (минимальная тогда была 573 гривни).

Переломный период: поменялось все

Следующий важный этап в пенсионном законодательстве начался в октябре 2011 года, когда женщинам стали постепенно поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. В нынешнем, 2021, году переходный период как раз закончился. Теперь и мужчины, и женщины уходят на пенсию в 60 лет. Впрочем, это не касается самой формулы пенсии.

Тогда же, в 2011 году, изменились параметры определения минимальной пенсии и доплаты за сверхнормативный стаж. С тех пор для гарантированного получения минимальной пенсии по возрасту женщинам нужно отработать не менее 30 лет, а мужчинам – не менее 35 лет. Сверхнормативным стажем теперь считаются годы, отработанные свыше указанных лет, до 2011 года требовалось 20 и 25 лет соответственно.

В конце того же года резонансно поменялось пенсионное обеспечение чернобыльцев. Закон ушел на второй план, а расчет пенсии и установление надбавок отдали на откуп Кабинету Министров. Тогда пенсии у многих вроде бы выросли, но это были совсем не те размеры, которые ранее были прописаны в законе. В 2012 году, чтобы смягчить жесткую пенсионную реформу 2011 года, произвели еще одно осовременивание пенсий.

Пенсии в депрессии

Далее наступил злополучный 2014 год. Пенсии практически перестали расти и индексироваться. Минимальная пенсия в 2013-2015 годах не менялась и составляла 949 гривен. С целью экономии средств в 2015 году заморозили рост пенсий для госслужащих. Женщинам подняли пенсионный возраст при выходе на льготную пенсию. И женщинам, и мужчинам подняли количество общего стажа, требуемого для назначения таких льготных пенсий. Работающим пенсионерам стали платить только часть пенсии (урезали на 15%). За 4 года, с 2013-го по 2016 год включительно, средняя пенсия выросла на 230 гривен: была 1470 гривен, стала 1700 гривен.

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Взяли курс на снижение количества пенсионеров

В октябре 2017 года была проведена еще одна «реформа». Тогда резко подняли количество стажа, требуемого для выхода на обычную пенсию по возрасту, и эта планка продолжает расти. До 2018 года для назначения пенсии по возрасту в 60 лет хватало 15 лет стажа, с 2018 года стали требовать 25 лет. В этом году пенсию не назначат даже в 60 лет, если у человека не будет 28 лет стажа. С 2028 года будут требовать уже 35 лет стажа.

Кроме того, с октября 2017 года пенсионерам обратно на 35% урезали коэффициент стажа (отменили инициативу 2008 года). Чтобы размер пенсий при этом не уменьшился, одновременно провели очередное осовременивание пенсий и немного подняли размер минимальной пенсии.

В 2018 году также был произведен долгожданный перерасчет военных пенсий, но выплату повышения растянули на три года. В краткосрочной перспективе это привело к тому, что средняя пенсия в 2018 году (2479 гривен) по сравнению с 2017 годом (1828 гривен) выросла более чем на треть, то есть на 36%. Но стратегически большинство новшеств было направлено на замедление роста будущих пенсий и самое страшное – на снижение количества пенсионеров. В том же 2017 году отменили большинство видов пенсий за выслугу лет. Это, вместе с завершившимся периодом поднятия пенсионного возраста для женщин и вкупе с высокой смертностью, действительно привело к стремительному уменьшению количества пенсионеров. Уровень смертности растет, а темпы прироста новых пенсионеров замедляются.

Ввели возрастные надбавки к пенсии

Последние два года ознаменовались рядом новых пенсионных инициатив. Самое интересное – это надбавки к пенсии в зависимости от возраста и количества стажа. В прошлом году по 500 гривен добавили гражданам старше 80 лет. В октябре этого года обещают по 400 гривен людям в возрасте от 75 до 80 лет.

Для женщин и мужчин со стажем 30 и 35 лет соответственно минимальная пенсия выше, чем у людей с меньшим стажем. По состоянию на июль 2021 года минимальная пенсионная выплата составляет 1854 гривни (прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность). У лиц с указанным выше стажем пенсия не может быть меньше 2200 гривен. При этом средняя пенсия в Украине составляет на сегодняшний день 3778,78 гривни**. Это без учета внепланового перерасчета пенсий для военнослужащих и чернобыльцев, который произвели с 1 июля.

Послесловие: перемены не всегда к лучшему

Обо всех надбавках и видах пенсий в одной статье написать невозможно. Совсем вкратце мы упомянули о пенсиях военных, госслужащих, научных работников и чернобыльцев. У всех своя отдельная история пенсионного обеспечения, которая за 30 лет менялась неоднократно. Стоит также учитывать, что зачастую размеры пенсий корректируются дополнительными постановлениями Кабинета Министров. Индексация то проводится, то отменяется, ее порядок тоже неоднократно переписывали. Каждое новое правительство пытается внести свою лепту. Иногда со знаком минус. Зачастую вместо комплексных реформ получаем точечные изменения. Вместо упрощения законодательства мы видим все большее его усложнение, одни нормы наслаиваются на другие.

Ради справедливости стоит отметить, что пенсии время от времени все-таки растут, но не у всех и не такими темпами, как хотелось бы. Как ни крути, а цены на продукты и тарифы растут быстрее. И даже в самом правительстве признаются, что прожиточный минимум должен быть минимум в два раза выше. Хорошо, если бы пенсии росли так же стремительно, как в первой половине 90-х годов, а цены при этом не менялись.

Немного о накопительных пенсиях

С 2004 года у нас по закону должна дополнительно действовать накопительная система пенсионного обеспечения. Но на практике она не работает. Несмотря на многочисленные обещания, ни одно правительство эту систему ввести не смогло. Даже если ее введут в скором времени, потребуется еще 20-30 лет, чтобы будущие поколения смогли ощутить хоть какие-то результаты. Если бы закон выполняли и эта система заработала 17 лет назад, то уже сегодня можно было бы получать вместе с основной пенсией дополнительные выплаты, как это происходит в западных странах. Увы, в этом вопросе, как и во многих других, мы пока отстаем.

Сергей Коробкин

* Здесь и далее средний размер пенсии указан по данным Госстата.

** По данным Пенсионного фонда.

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