В Украине хотят поднять пенсионный возраст: как это будет?

В Пенсионном фонде – дыра. Скоро платить пенсии будет нечем. Родителей должны содержать дети. В последнее время мы слышим об этом все чаще. Очевидно, нас готовят к новому подъему пенсионного возраста.

На рассмотрении Верховной Рады уже находится один интересный документ, в котором говорится о «коэффициенте замещения». Что именно предлагают законодатели?

Все мы знаем, что в большинстве иностранных государств возраст выхода на пенсию гораздо выше, чем в Украине. В среднем граждане других стран начинают получать пенсионные выплаты в 63-64 года, причем как мужчины, так и женщины.

В Украине женщины теперь тоже наравне с мужчинами выходят на пенсию – в 60 лет. Конечно, если успели заработать необходимый стаж. В скором времени возраст выхода на пенсию могут еще поднять. В Верховной Раде изучают законопроект №5566, который предусматривает повышение пенсионного возраста на один месяц ежегодно, начиная с 2023 года. Это значит, что в 2035 году мы начнем выходить на пенсию в 61 год.

В то же время для женщин, которые родили ребенка и ухаживали за ним до шестилетнего возраста, пенсионный возраст уменьшат на шесть месяцев. Если детей больше, то соответственно и больше сокращается пенсионный возраст – в целом не более чем на три года.

Этот маневр авторы инициативы назвали «коэффициентом замещения»: чтобы будущие мамочки вышли на пенсию раньше, остальным придется работать дольше. Таким образом законодатели надеются стимулировать рождаемость и выровнять неблагоприятную демографическую ситуацию.

Просто факт

На сегодняшний день, из-за падения рождаемости и миграции трудовых ресурсов, количество трудоспособных и пенсионеров в Украине сравнялось. Это значит, что отчислений из зарплат на пенсии не хватает. Общее повышение пенсионного возраста продиктовано потребностью в сбалансировании доходов и расходов Пенсионного фонда.

Ранее мы рассказывали о том, как будут выплачивать пенсии в сентябре 2021 года.